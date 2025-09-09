За последние сутки более 80% из сотни крупнейших криптовалют показали рост. Свыше 60 ведущих монет обогнали по темпам роста биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), сообщает РБК.

Курс биткоина за 24 часа поднялся на 1,5% и к 11:00 мск 9 сентября достиг $112,8 тыс. Ethereum прибавил 1,6%, торгуясь около $4,35 тыс. Общая капитализация рынка увеличилась на 2% и составила $3,92 трлн. По данным CoinMarketCap, в плюсе находятся 82 криптовалюты из топ-100, при этом BTC занял 70-е место по суточному росту, а ETH — 69-е.

Активность на альткоинах усилилась на фоне институциональных вливаний и ожиданий снижения ключевой ставки в США. Индекс альтсезона CMC за месяц вырос на 38%, до 54 баллов. Это значит, что за последние 90 дней 54 из 100 крупнейших альткоинов превзошли биткоин по доходности.

Среди лидеров роста выделилась Solana (SOL), прибавившая 5,2%. Укреплению курса способствовал интерес со стороны публичных компаний, формирующих крипторезервы из SOL, а также ожидания запуска спотовых ETF на базе токена.

Токен Hyperliquid (HYPE), занимающий 11-е место по капитализации ($18,2 млрд), подорожал на 9% и обновил исторический максимум на уровне $55. Рост был связан с решением сингапурской Lion Group обменять все свои активы в SOL и SUI на HYPE. По состоянию на начало июля крипторезерв компании оценивался в $7 млн.

Несмотря на позитивную динамику, участники рынка сохраняют осторожность. Индекс страха и жадности опустился в нейтральную зону — 48 пунктов, что отражает выжидательную позицию инвесторов: они склонны как к покупкам, так и к продажам цифровых активов.