7 сентября, в честь четвертой годовщины закона о признании биткоина официальным платежным средством, Сальвадор приобрел 21 BTC, пишет РБК, ссылаясь на пост президента Найиба Букеле в X. Этот шаг носит символический характер и отсылает к ограниченной эмиссии биткоина в 21 млн монет.

Vasilis Chatzopoulos, Unsplash

Ровно четыре года назад страна легализовала биткоин наряду с долларом США, а в резерв были закуплены первые 400 монет.

На данный момент государственный крипторезерв Сальвадора составляет 6 313 BTC (около $701 млн). С марта прошлого года страна ежедневно приобретает по одному биткоину, несмотря на обязательства перед МВФ, которые предусматривали приостановку покупок криптовалюты в рамках программы финансирования на $1,4 млрд.

МВФ настаивает на сворачивании государственных инициатив с криптоактивами, подчеркивая потенциальные риски участия государства в цифровых валютах, а также требует ограничить долю криптовалют в резерве. Президент Найиб Букеле неоднократно заявлял, что закупки продолжатся.

Сейчас Сальвадор продолжает докупать примерно по одному биткоину в день. Национальный биткоин-офис (ONBTC) регулярно публикует данные о закупках в соцсети X, при этом офис работает вне финансового сектора страны, что позволяет обходить прямое участие государства в сделках.