В мире интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) появился новый громкий игрок. На фоне активной работы Neuralink Илона Маска стартап Merge Labs, основанный при участии Сэма Альтмана, объявил о привлечении начального финансирования. Ключевым инвестором раунда стала компания OpenAI, которая, по данным источников, вложила в проект около $250 млн при общей оценке стартапа в $850 млн, пишет TechCrunch.

Merge Labs позиционирует себя как исследовательскую лабораторию, занимающуюся объединением биологического и искусственного интеллекта для «максимального раскрытия человеческих способностей». В заявлении компании говорится, что цель — научиться взаимодействовать с миллиардами нейронов, чтобы восстанавливать утраченные функции, поддерживать здоровье мозга и расширять возможности человеческого восприятия и творчества с помощью ИИ.



В отличие от инвазивного подхода Neuralink, требующего хирургической имплантации чипа, Merge Labs заявляет о намерении разрабатывать неинвазивные технологии. Компания планирует создавать интерфейсы, которые будут связываться с нейронами «с помощью молекул, а не электродов», используя, например, глубокопроникающие ультразвуковые модальности для передачи и приёма информации.



OpenAI подтвердила свое участие в раунде в корпоративном блоге, назвав BCI «важной новой границей», которая создаст естественный, человеко-центричный способ взаимодействия с искусственным интеллектом. В рамках сделки OpenAI будет сотрудничать со стартапом, предоставляя свои научные базовые модели и инструменты для ускорения исследований в области биоинженерии и нейробиологии.

Это партнерство создает своеобразный симбиоз: успех Merge Labs может привлечь больше пользователей к продуктам OpenAI, а технологические ресурсы OpenAI, в свою очередь, могут значительно повысить ценность стартапа, связанного с ее главным исполнительным директором.



Помимо Альтмана, в число основателей Merge Labs вошли Алекс Блания (генеральный директор), Сандро Хербиг из Tools for Humanity, сооснователи нейротехнологической компании Forest Neurotech Тайсон Афлало и Самнер Норман, а также исследователь из Калифорнийского технологического института Михаил Шапиро.

Это не первая инвестиция OpenAI в проекты, связанные с Альтманом. Ранее фонд OpenAI Startup Fund вкладывался в компании Red Queen Bio, Rain AI и Harvey, а также заключал коммерческие соглашения с его стартапами в области ядерной энергетики Helion Energy и Oklo.

Идея «слияния» человека и машины давно занимает Альтмана. Еще в 2017 году он писал в своем блоге, что это может произойти в период с 2025 по 2075 год, и рассматривал такой симбиоз как «наилучший сценарий» для выживания человечества в эпоху сверхразумного ИИ.