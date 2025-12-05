Макс Ходак, покинувший Neuralink несколько лет назад, теперь ведет собственный стартап Science Corp. — и его цели звучат гораздо более амбициозно, чем простой «мозг-компьютер», пишет Techcrunch: речь идет о возвращении зрения, перепрошивке нейронов и даже о наращивании нового «мозгового вещества».

Freepik

Science Corp. приобрела технологию ретинального импланта Prima у французской компании Pixium Vision, доработала ее — и уже заявляет: 80% из 38 пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, смогли снова читать, получив «форменное зрение», а не просто расплывчатые пятна света.

Если Prima — это «мягкое восстановление зрения», то следующий шаг Science Corp. — гораздо более дерзкий: команда Ходака работает над генной терапией (оптогенетикой), чтобы заставить нейроны реагировать на свет. В перспективе планируется вовсе отбросить электродные импланты и использовать глаз и зрительный нерв для передачи визуальной информации напрямую в мозг.

Но и это не всё. Science Corp. уже тестирует на животных инновационную «сетка-основу» на поверхности мозга: через нее наращиваются новые нейроны, которые интегрируются в существующие цепочки — то есть фактически создается дополнительная «мозговая ткань». В экспериментах мыши, получившие устройство, смогли учиться реагировать на стимулы — переучивали движение «влево-вправо» с новой группой нейронов.

По задумке Ходака, эти технологии — больше, чем просто медицинское восстановление. Он называет их «историей вечной молодости»: добавленные нейроны, искусственное «зрение», единая цифровая и биологическая среда — все это, по его словам, может положить начало новой эволюции человека.