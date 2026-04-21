Amazon объявила о планах инвестировать до $25 млрд в Anthropic — одного из ключевых разработчиков в сфере искусственного интеллекта. В ответ стартап обязуется потратить более $100 млрд в течение ближайшего десятилетия на облачные сервисы Amazon, что фактически привязывает Anthropic к облачной инфраструктуре Amazon

Согласно условиям соглашения, Amazon вложит $5 млрд сразу и еще до $20 млрд — при достижении определенных коммерческих показателей. Это дополняет уже вложенные ранее $8 млрд. Таким образом, общий объем инвестиций Amazon в Anthropic может превысить $30 млрд.

Anthropic, разработчик модели Claude, активно наращивает вычислительные ресурсы для обучения и развертывания своих систем. Компания рассчитывает уже к концу года запустить около 1 ГВт мощностей на базе чипов Trainium2 и Trainium3, а в перспективе — довести этот показатель до 5 ГВт.

Читайте также Amazon покупает Globalstar и усиливает борьбу со Starlink Илона Маска

Несмотря на лидерство в облачных сервисах, Amazon испытывает сложности с продвижением собственных ИИ-моделей, таких как Nova. При этом компания остается одним из ключевых поставщиков инфраструктуры для стремительно растущей индустрии.

В 2026 году Amazon планирует направить около $200 млрд на капитальные затраты, преимущественно связанные с развитием ИИ-направления. Инвестиции в Anthropic стали частью более широкой стратегии: ранее компания заявляла о планах инвестировать до $50 млрд в OpenAI — разработчика ChatGPT.

На фоне новостей акции Amazon выросли примерно на 2,7% на дополнительных торгах, что отражает позитивную реакцию инвесторов на усиление позиций компании в инфраструктуре искусственного интеллекта.

