Amazon объявила о расширении сети доставки дронами почти до 500 городов и поселков США до конца текущего года — это в шесть раз больше нынешнего охвата сервиса и означает выход на десятки миллионов потенциальных клиентов. Это большой шаг вперед спустя 13 лет с момента, когда Джефф Безос впервые представил проект публике.

Amazon

Новые точки появятся в районах Чикаго, Сиракьюс, Кливленда и Атланты среди прочих. Компания не раскрыла ожидаемое число доставок в сутки и размер флота дронов в каждом регионе.

Под доставку попадают товары весом до 2,3 кг, помещающиеся в крупную коробку из-под обуви; заказ оформляется через приложение Amazon. Для подписчиков Prime с покупкой от $50 доставка бесплатна, в остальных случаях сбор составляет $2,99, для клиентов без подписки — $4,99.

Действующие площадки дроновой доставки работают в Сан-Антонио, Батон-Руж, Канзас-Сити и еще восьми районах. Время доставки может составлять до 30 минут. Радиус полета ограничен примерно 11 км, поэтому сервис пока сосредоточен в пригородах — это позволяет избегать высотной застройки и других препятствий.

С начала года по воздуху доставлены сотни тыс. посылок, что составляет незначительную долю от почти 20 млн отправлений, которые Amazon обрабатывает ежедневно, по данным ShipMatrix.

Сооснователь исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners Джош Лоуитц, посетивший лабораторию Prime Air в Сиэтле, отметил, что проект остается в стадии доработки, но у компании есть четкое видение доставки товаров менее чем за 45 минут. По его словам, Amazon работает над аккумуляторами и шумоизоляцией: увеличение дальности полета с 11 до 24 км откроет доступ к сельским районам.

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Проект столкнулся с рядом трудностей: сертификация Федерального управления гражданской авиации осложнена тем, что стандартные методы оценки летательных аппаратов рассчитаны на пилотируемую технику.

Осенью 2025 года два дрона столкнулись с краном в Аризоне, что привело к возгоранию, а в июле нынешнего года один из аппаратов упал в саду при доставке в Великобритании.

Компания также свернула тестирование в двух локациях после жалоб жителей на шум, хотя в Amazon утверждают, что уровень звука сопоставим с работающим на холостом ходу грузовиком.

Конкуренты также наращивают присутствие в сегменте: Walmart совместно с Wing (подразделение Alphabet) расширили сеть на семь новых рынков и планируют охватить более 40 млн клиентов к 2027 году.

Развитие дроновой доставки для Amazon совпадает с обсуждением в Нью-Йорке законопроекта, который обязал бы компанию переводить курьеров-подрядчиков в штат.

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