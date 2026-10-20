Amazon объявила о планах направить более €16 млрд на развитие бизнеса в Германии в 2027 году. Компания расширит облачную инфраструктуру и мощности для искусственного интеллекта, займется развитием спутникового интернета, логистики и видеосервиса Prime Video. Среди запланированных проектов — открытие новой лаборатории робототехники и ИИ в Берлине.

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О своих планах Amazon рассказала 20 октября на саммите Invest in Germany, организованном правительством Германии в Берлине. Новая программа продолжит расширение бизнеса компании в стране, на которое с 2010 года, по собственным данным Amazon, было направлено более €100 млрд. Германия остается одним из важнейших зарубежных рынков для корпорации.

Значительную часть новой программы Amazon направит на развитие облачных технологий. В 2027 году компания планирует потратить €4,8 млрд на расширение облачного региона Amazon Web Services (AWS) во Франкфурте, включая инфраструктуру для искусственного интеллекта. Дополнительные мощности потребуются для удовлетворения растущего спроса немецких компаний на облачные сервисы и инструменты ИИ.

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Помимо облачной инфраструктуры, Amazon намерена развивать еще несколько направлений бизнеса в Германии:

Расширить и модернизировать логистическую сеть. В 2027 году завершится обновление центров обработки заказов в Бад-Херсфельде, Дортмунде и Верне, а модернизация объектов в Кобленце, Пфорцхайме и Райнберге продолжится до 2028 года. С ранее объявленными логистическими проектами компания связывает создание более 3000 рабочих мест;

В 2027 году завершится обновление центров обработки заказов в Бад-Херсфельде, Дортмунде и Верне, а модернизация объектов в Кобленце, Пфорцхайме и Райнберге продолжится до 2028 года. С ранее объявленными логистическими проектами компания связывает создание более 3000 рабочих мест; Развивать спутниковый интернет Amazon Leo. Низкоорбитальная спутниковая сеть должна обеспечить быстрым интернетом районы, куда не доходят существующие сети связи. Для ее развертывания Amazon зарезервировала 24 запуска у европейской компании Arianespace;

Низкоорбитальная спутниковая сеть должна обеспечить быстрым интернетом районы, куда не доходят существующие сети связи. Для ее развертывания Amazon зарезервировала 24 запуска у европейской компании Arianespace; Расширить производство контента для Prime Video. До конца 2027 года сервис планирует выпустить в Германии более 15 новых фильмов и развлекательных программ;

До конца 2027 года сервис планирует выпустить в Германии более 15 новых фильмов и развлекательных программ; Открыть вторую лабораторию робототехники и ИИ в Берлине. Исследователи займутся развитием технологий взаимодействия человека и техники, которые должны повысить эффективность логистических операций и облегчить работу сотрудников.

Облачный бизнес Amazon в Германии уже не ограничивается регионом AWS во Франкфурте. В январе 2026 года компания запустила в Бранденбурге AWS European Sovereign Cloud — отдельную облачную инфраструктуру для европейских организаций с повышенными требованиями к хранению и обработке данных. На ее развитие Amazon ранее предусмотрела €7,8 млрд до 2040 года.

Предыдущую масштабную программу развития бизнеса в Германии Amazon представила в июне 2024 года. Тогда компания объявила о планах направить €10 млрд на облачную инфраструктуру, логистику и робототехнику. Из этой суммы €8,8 млрд предназначались для расширения центров обработки данных AWS во Франкфурте до конца 2026 года, а оставшиеся €1,2 млрд — для развития логистики, робототехники и корпоративных офисов.

При этом Amazon пока раскрыла размер запланированных расходов только на расширение облачной инфраструктуры AWS во Франкфурте — €4,8 млрд. Как остальные средства из пакета более чем на €16 млрд распределят между логистикой, спутниковым интернетом, медиапроектами и робототехникой, компания не уточнила. Поэтому оценить масштаб финансирования каждого из этих направлений пока невозможно.

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