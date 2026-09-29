Amazon Ads представила новый аналитический инструмент на базе искусственного интеллекта. Рекламодатели смогут задавать ему обычные вопросы об эффективности кампаний и получать готовый анализ без ручной сборки отчетов и разбора больших таблиц.

Pham Nhat, Unsplash

Например, рекламодатель сможет спросить: «Какие кампании привлекли больше всего новых клиентов в прошлом месяце?» или «Как различается ROAS у моих кампаний?» — и получить ответ на основе данных Amazon Ads.

Инструмент работает как чат, дополненный отдельным пространством с графиками и другими визуализациями. Получив первый ответ, рекламодатель сможет продолжить диалог, уточнить вопрос, изучить показатели на графиках и подробнее разобрать результаты кампаний.

В основе инструмента лежит единая система отчетности Amazon Ads и собственные данные Amazon о покупках. Анализ охватывает разные этапы воронки — от привлечения новых для бренда покупателей до продаж, которые реклама принесла спустя длительное время. Это позволяет сопоставлять показатели рекламных кампаний с покупательским поведением и результатами продаж.

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В Amazon Ads объясняют запуск тем, что рекламодателям приходится работать со все большими объемами данных, а поиск нужных показателей по-прежнему занимает время и нередко требует переключаться между несколькими отчетами и инструментами. Новый интерфейс должен ускорить рутинный анализ — например, сравнение результатов кампаний за разные периоды и поиск тенденций.

Amazon заявила о запуске функции в ряде стран Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако сама аналитика на естественном языке пока находится в закрытом бета-тестировании, поэтому воспользоваться ею могут только рекламодатели, получившие доступ к тесту.

Доступ к новой аналитике предоставляется через ИИ-помощника Amazon Ads Agent. Рекламодатели могут подать заявку на закрытое тестирование через представителя Amazon Ads или присоединиться к листу ожидания.

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