Компания Amazon Web Services (AWS) анонсировала сервис Kiro. Это новая среда разработки (IDE) — разумеется, со встроенным искусственным интеллектом. Сервис призван трансформировать процесс создания программного обеспечения. Запуск анонсировал лично глава Amazon Энди Джесси. Kiro может составить конкуренцию уже занявшим заметную долю рынка программам Cursor и Windsurf.

Luca Bravo/Unsplash

Разработчики часто сталкиваются с проблемой перехода от быстрого прототипа к готовому продукту. Существующие ИИ-помощники хорошо генерируют код, но не всегда справляются с полноценным процессом разработки. Требуется соблюдение структуры, выполнение рутинных задач и работа с нечеткими требованиями. Это замедляет и усложняет работу.

Ожидается, что Kiro может решить эту проблему — сервис позволяет не только генерировать код, но и помогать довести прототип до финальной версии. Он автоматизирует рутинные задачи и следует четкой структуре разработки. Kiro генерирует диаграммы и задачи, что упрощает весь процесс. В основе лежат модели от компании Anthropic, в которую инвестировал Amazon.

Это стратегический шаг для AWS, лидера американского облачного рынка с доходом $107,6 млрд в 2024 году. Компания входит в прямую конкуренцию с Google, Microsoft (GitHub) и другими стартапами. AWS предлагает три тарифных плана: бесплатный (до 50 взаимодействий в месяц), Pro за $19 (1 тыс. взаимодействий) и Pro+ за $39 (3 тыс. взаимодействий).

Ранее стартап Anysphere — разработчик приложения Cursor — стал самым быстрорастущим софтверным стартапом в истории. Он привлек $900 млн и получил оценку в $9,9 млрд.