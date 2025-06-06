Трехлетний стартап Anysphere готовится объявить о привлечении $900 млн инвестиций, что доведет его оценку до $9,9 млрд. По данным источников, этот раунд подтверждает статус компании как самого быстрорастущего софтверного стартапа в истории, превзошедшего предыдущий рекорд облачного security-проекта Wiz.

Фото: Freepik

Рекордные показатели роста Anysphere впечатляют: компания достигла $100 млн годового повторяющегося дохода всего за 14 месяцев, что на четыре месяца быстрее показателей Wiz. Столь стремительный рост объясняется массовым принятием продукта среди разработчиков — ежедневная аудитория превышает 1 млн пользователей, включая сотрудников таких компаний как OpenAI, Spotify и более половины предприятий из списка Fortune 500.

Ключевой продукт компании, ИИ-редактор Cursor, совершил революцию в программировании благодаря уникальным функциям. Система автодополнения Tab, работающая на собственных моделях Anysphere, и инновационная технология «виб-кодинга», где разработчики принимают большинство ИИ-подсказок, кардинально изменили процесс написания кода. Возможность интеграции с ведущими языковыми моделями делает решение еще более универсальным.

Генеральный директор Майкл Труэлл отметил, что инвесторы единодушно признают беспрецедентную скорость роста компании. Он подчеркнул, что новые инвестиции будут направлены на три ключевых направления: разработку ИИ-моделей следующего поколения, масштабные закупки GPU для обучения систем и дальнейшую экспансию на корпоративный рынок, где уже зафиксирован значительный прогресс.

При этом аналитики отмечают усиление конкуренции в секторе. По имеющимся сведениям, OpenAI ведет переговоры о приобретении компании Windsurf за $3 млрд, что может существенно изменить расстановку сил на рынке ИИ-инструментов для программирования. Этот фактор, по мнению экспертов, сделает борьбу за лидерство в нише ИИ-кодинга еще более интенсивной.