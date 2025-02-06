Amazon собирается выпустить обновленную Alexa с генеративным искусственным интеллектом. Презентация пройдет уже в конце этого месяца. Улучшения, которые получил сервис, станут самыми значимыми с момента его появления более десяти лет назад, подтолкнувшего развитие цифровых помощников.

В презентации, которая состоится 26 февраля в Нью-Йорке, также примет участие глава подразделения устройств и сервисов Amazon Панос Панай. Представитель компании сообщил, что мероприятие будет посвящено Alexa, но не уточнил подробности.

Новый генеративный ИИ на базе Alexa — это одновременно и огромная возможность для Amazon, и огромный риск. В компании рассчитывают получить прибыль от нерентабельного бизнеса за счет перехода клиентов на платные сервисы.

ИИ-сервис сможет последовательно отвечать на многочисленные запросы и, по словам руководителей компании, даже выступать в роли помощника от имени пользователей, совершая за них действия без их непосредственного участия. Это отличает новинку от текущей версии, которая обрабатывает запросы последовательно.

Руководители компании назначили встречу на 14 февраля, на которой они примут окончательное решение о готовности новой версии генеративного ИИ Alexa к демонстрации широкой публике.

По словам представителей компании, на начальном этапе Amazon планирует предоставить новый сервис Alexa ограниченному числу пользователей и не будет взимать за него плату, хотя и рассматривает возможность введения подписки стоимостью в $5-10 в месяц. Также будет доступно и классическое бесплатное приложение.

Сервис Amazon способствовал росту популярности голосовых помощников. Но для многих людей Alexa это не более чем кухонный таймер и прогноз погоды. Это связано с отсутствием существенных изменений в ее работе за последние несколько лет.

Alexa — детище основателя Amazon Джеффа Безоса, который задумал создать сервис, напоминающий компьютеры с голосовым управлением из телесериала «Звездный путь».

Предполагается, что после его усовершенствования пользователи будут обращаться к голосовому помощнику для выполнения сотен повседневных задач, таких как включение света, разогрев духовки, выход в интернет, воспроизведение музыки, написание электронных писем и вызов такси.

«Когда-нибудь в будущем, возможно, через годы или десятилетия, он сможет отвечать на все вопросы», — заявлял почти десять лет назад руководитель отдела устройств Amazon Дэйв Лимп.

Однако модернизация Alexa затянулась из-за опасений по поводу качества и скорости ее ответов. Amazon назвала новый сервис «Banyan», а также «Remarkable Alexa», но пока не известно, планирует ли компания использовать их в качестве названия нового продукта.

По оценкам аналитиков Bank of America, благодаря новинке Amazon сможет заработать $600 млн в год, если 10% активных пользователей, а это около 100 млн устройств, будут платить за сервис $5 в месяц.

Новая Alexa будет запоминать предпочтения клиентов, чтобы давать рекомендации по выбору музыки или ресторанов, а также сможет обрабатывать сразу несколько запросов, чтобы, например, изменить заказ перед его подтверждением.

Устройство будет полагаться, по крайней мере частично, на технологию искусственного интеллекта, специально созданную для Alexa стартапом Anthropic, который инвестировал в разработку $8 млрд.

Amazon продемонстрировала раннюю версию усовершенствованной Alexa еще в сентябре 2023 года, но из-за проблем с качеством неоднократно переносила дату запуска, и эта версия так и не вышла на рынок.

Напомним, что Amazon инвестировала дополнительные $4 млрд в стартап Anthropic, который является конкурентом OpenAI. Как и в случае с предыдущим вложением в $4 млрд, новая сумма предоставлена в форме конвертируемых облигаций и поступит в виде нескольких траншей, первый из которых составит $1,3 млрд.