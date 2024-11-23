Amazon вложила еще $4 млрд в стартап Anthropic, конкурента OpenAI, удвоив свои инвестиции. Компания, известная чат-ботом Claude, остается под контролем Amazon как миноритарного инвестора.

Компания инвестировала дополнительные $4 млрд в стартап Anthropic, который является конкурентом OpenAI. Как и в случае с предыдущим вложением в $4 млрд, новая сумма будет предоставлена в форме конвертируемых облигаций и поступит поэтапно начиная с $1,3 млрд.

Anthropic также ведет переговоры с рядом других инвесторов для привлечения дополнительных средств на фоне недавней поддержки со стороны Amazon. Источники, пожелавшие остаться анонимными, поделились информацией по этому вопросу.

Amazon, которая постепенно становится главным облачным партнером Anthropic, активно конкурирует с Microsoft и Google, предлагая своим клиентам облачные инструменты, основанные на искусственном интеллекте. Служба Amazon Web Services (AWS) приносит значительные доходы Anthropic, выполняя роль основного дистрибьютора их последних моделей.

«Вложения в Anthropic являются важным шагом для Amazon, чтобы сохранить свои позиции лидера в области искусственного интеллекта», — заявил аналитик D.A. Davidson Гил Лурия. Увеличение инвестиций Amazon в Anthropic служит свидетельством миллиардных капиталовложений в стартапы, связанные с ИИ, за последний год. Инвесторы стремятся воспользоваться резким ростом данной технологии, который начался с выхода ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года.

OpenAI, получившая поддержку от Microsoft, привлекла $6,6 млрд от инвесторов в прошлом месяце, что оценивает компанию в $157 млрд и укрепляет ее статус как одной из самых ценных частных компаний в мире.

Стартап Anthropic намерен обучать и разрабатывать свои основные модели с использованием чипов Amazon Trainium и Inferentia. Процесс обучения моделей искусственного интеллекта требует мощных вычислительных ресурсов, и поэтому стартапам становится критически важно приобретать современные AI-процессоры.

Такое сотрудничество также позволяет Amazon продвигать свои AI-сервисы, используя чипы для обучения и вывода данных, которые применяет Anthropic, отметил Лурия.

На данный момент компания Nvidia занимает ведущие позиции на рынке AI-процессоров. В то же время Amazon активно разрабатывает собственные чипы через свое подразделение Annapurna Labs. Кроме того, компания работает над своей AI-моделью под кодовым названием Olympus, которая пока еще не была представлена.

Anthropic, основанная Дарио и Даниэлой Амодей, бывшими руководителями OpenAI, сообщила о привлечении $500 млн от Alphabet в прошлом году, с обещанием привлечь еще $1,5 млрд в будущем.

Ранее компания Amazon запустила новый магазин под названием Haul с ценами не выше $20. Одна из целей — конкурировать с недорогими ретейлерами Temu и Shein. По словам представителей компании, покупатели могут рассчитывать на «безумно низкие цены, которые стоят того, чтобы ждать доставки, которая может занять до двух недель».