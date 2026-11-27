Amazon продолжает укреплять позиции на рынке спортивных трансляций. В этом году компания вновь подготовила масштабную программу на «Черную пятницу»: зрителей ждут 15 часов прямых эфиров, в которые войдут турнир по гольфу, матч NFL и два матча NBA.



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Спортивный марафон начнется с возвращения выставочного турнира The Skins Game. В нем сыграют Уиндэм Кларк, Брукс Кепка, Джастин Томас и молодой гольфист Джексон Койвин. Затем внимание переключится на американский футбол: «Денвер Бронкос» встретятся с «Питтсбург Стилерс».



Дополнительный интерес к матчу NFL вызвала ситуация вокруг «Питтсбурга». Во вторник клуб посадил на скамейку запасных опытного квотербека Аарона Роджерса. На следующий день игрок публично раскритиковал главного тренера Майка Маккарти, после чего клуб освободил его. Эта история может привлечь к предстоящей встрече еще больше внимания болельщиков.



Завершит программу баскетбольный вечер с двумя матчами NBA. Среди участников — действующий чемпион лиги «Нью-Йорк Никс» и чемпион Западной конференции «Сан-Антонио Сперс».



Важная особенность инициативы Amazon — доступность трансляций. Компания решила вывести спортивный контент за пределы привычной платной модели: для просмотра не потребуется ни подписка Prime Video, ни членство Amazon Prime.



В прошлом году Amazon уже провела масштабный спортивный марафон, который стал крупнейшим днем прямых спортивных трансляций в истории компании. Матч NFL между «Чикаго Беарс» и «Филадельфия Иглз» собрал в среднем 16,33 млн зрителей — на 21% больше, чем аналогичная игра в 2024 году. Два матча NBA в тот же день привлекли в среднем 2,09 млн зрителей. Это на 121% больше показателя сопоставимого периода предыдущего года.



В этом году компания рассчитывает развить прошлогодний успех. По словам Чарли Наймана, руководителя направления спортивных партнерств Amazon, компания делает ставку на крупные события, которые интересны широкой аудитории.



Отдельное место в стратегии Amazon занимает гольф. В апреле Prime Video уже показывала ранние раунды турнира Masters, а теперь компания рассматривает возможность приобретения прав на другие крупные соревнования. При этом главным условием остается масштаб события и его привлекательность для зрителей.



