Крикетный клуб графства Вустершир объявил о заключении стратегического партнерства с компанией Ballards LLP — аудиторской, налоговой и консалтинговой фирмой, базирующейся в регионе. Сотрудничество направлено не только на развитие клуба, но и на поддержку местного бизнеса, укрепление деловых связей и создание новых возможностей в Вустершире и регионе Мидлендс.

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Одним из ключевых элементов соглашения станет спонсорство игровой формы команды Worcestershire CCC в Чемпионате графства Ротесей (Rothesay County Championship). Начиная с сезона 2027 года, логотип Ballards будет размещен на лицевой стороне футболок игроков на протяжении всех 54 дней чемпионата — как в домашних, так и в выездных матчах.

Однако новое партнерство не ограничится рекламным присутствием на форме. Стороны намерены создать полноценную платформу для взаимодействия представителей бизнеса и развития регионального делового сообщества.

В частности, Ballards примет участие в запуске новой цифровой сетевой платформы клуба, которая поможет его участникам устанавливать профессиональные контакты, обмениваться опытом и находить возможности для сотрудничества. Кроме того, партнеры организуют ежегодный опрос деловой уверенности в Вустершире, чтобы оценивать настроения предпринимателей, их планы и основные трудности. Программа также будет включать закрытые встречи руководителей высшего звена, деловые мероприятия и обсуждения актуальных экономических тенденций и передовых практик.

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Генеральный директор Ballards Джеймс Сири отметил, что сотрудничество отражает долгосрочную приверженность компании региону и его жителям.

«Наше партнерство с крикетным клубом графства Вустершир подтверждает неизменную приверженность Ballards графству Вустершир, его бизнесу и жителям. Мы гордимся тем, что поддерживаем предприятия, способствующие развитию региона, и инвестируем в сообщество, которому служим. Поддержка WCCC — естественное продолжение этой работы», — подчеркнул он.

Директор по доходам Worcestershire CCC Джо Троманс, в свою очередь, назвал соглашение важным шагом в развитии клуба и его связей с местным бизнесом.

По его словам, размещение логотипа на лицевой стороне игровой футболки — один из наиболее ценных коммерческих активов клуба. Поэтому участие Ballards в качестве главного партнера команды как на поле, так и за его пределами подчеркивает особую значимость соглашения.

Троманс также отметил, что наиболее успешные партнерства должны приносить пользу, выходящую далеко за рамки узнаваемости бренда, и выразил уверенность, что сотрудничество двух местных организаций положительно повлияет на все деловое сообщество региона.

Новое соглашение стало частью стратегии Worcestershire CCC по расширению коммерческой сети и укреплению отношений с региональными компаниями. На сегодняшний день деловое сообщество клуба насчитывает уже 95 коммерческих партнеров.

При этом клуб продолжает наращивать и цифровую аудиторию: в 2026 году количество подписчиков его социальных сетей достигло 400 тыс., а число органических просмотров составило 100 млн.

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