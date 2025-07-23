Американский технологический гигант Amazon объявил о закрытии своей исследовательской лаборатории искусственного интеллекта в Шанхае. Это решение стало частью масштабной стратегии сокращения присутствия западных технологических компаний в Китае, вызванной ухудшением отношений между двумя странами.

Reuters.com

Лаборатория в Шанхае, созданная в 2018 году как часть облачного подразделения Amazon Web Services, полностью прекращает свою работу. Ван Миньцзе, руководитель проекта, в своем обращении к работникам объяснил это решение сложившейся геополитической ситуацией и необходимостью стратегической переориентации компании.

За годы работы лаборатория внесла значительный вклад в развитие технологий ИИ, были опубликованы более сотни научных работ и созданы уникальные разработки в области нейронных сетей.

Amazon присоединяется к ряду прочих американских технологических гигантов, как IBM и Microsoft, которые также прекращают свои исследовательские программы в Китае. Эти решения принимаются на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны США, ограничивающего передачу передовых технологий, включая полупроводники и облачные вычисления.

Прочитайте также Китай вложит в развитие ИИ в стране $98 млрд к концу 2025 года

В Китае Amazon продолжит работу облачного подразделения AWS, которое в основном обслуживает международные компании и китайские корпорации с глобальными операциями. Однако это уже не первое сокращение присутствия компании в стране — ранее Amazon закрыла свою платформу электронных книг и существенно уменьшила активность в сфере электронной коммерции, уступив рынок местным конкурентам.

Решение о закрытии лаборатории совпало с объявленной ранее программой глобальной оптимизации персонала. Руководство Amazon объясняет эти меры необходимостью адаптации к новым технологическим реалиям и перераспределения ресурсов в условиях активного внедрения ИИ.