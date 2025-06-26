Китай готовится к масштабному рывку в сфере ИИ. Согласно отчету Bank of America, капитальные затраты страны на ИИ в 2025 году могут достигнуть рекордной суммы от 600 до 700 млрд юаней, что эквивалентно $83,8–97,8 млрд. Это означает потенциальный рост на 48% по сравнению с 2024 годом и свидетельствует о переходе от долгосрочного планирования к активной реализации амбициозных целей.

Суть стратегии Китая — достижение полной независимости в области разработки ИИ и мирового лидерства к 2030 году. Для решения этой задачи страна задействует как государственный, так и частный капитал. Ожидается, что государственные инвестиции составят до 400 млрд юаней ($55,8 млрд), в то время как ведущие интернет-компании, такие как Alibaba и Tencent, внесут до 172 млрд юаней ($24 млрд).

Эти действия являются частью национального «Плана развития искусственного интеллекта нового поколения», принятого еще в 2017 году. Изначально план ставил целью создание к 2030 году национальной ИИ-индустрии объемом в $150 млрд. Нынешний всплеск инвестиций показывает, что страна форсирует события для достижения этой цели в срок.

Интересным аспектом стало появление экономически эффективных разработок. Стартап DeepSeek из Ханчжоу создал свою «рассуждающую» ИИ-модель всего за $5,6 млн, что значительно дешевле аналогов из США при сопоставимой производительности. Это доказывает, что для конкуренции в сфере ИИ не всегда нужны многомиллиардные бюджеты.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что ускоренное внедрение ИИ может добавить 0,2–0,3 процентных пункта к росту ВВП Китая к 2030 году. Успех DeepSeek уже спровоцировал рост инвестиций со стороны технологических гигантов, что расширяет конкурентное поле и снижает барьеры для входа на рынок для новых инновационных компаний.