Компания Amazon запустила новый магазин под названием Haul с ценами не выше $20. Одна из целей — конкурировать с недорогими ретейлерами Temu и Shein. По словам представителей компании, покупатели могут рассчитывать на «безумно низкие цены, которые стоят того, чтобы ждать доставки, которая может занять до двух недель», сообщает BBC News.

Haul стал ожидаемым выходом платформы на рынок нижнего ценового сегмента с длительной доставкой. Такая же бизнес-модель лежит в основе компаний Temu и Shein. Haul представлен в качестве мобильного сервиса, доступного только в приложении Shopping и лишь для американских покупателей.

Amazon сделал низкие цены центральным элементом своего предложения. При максимальном ценнике $20 большинство товаров будут стоить менее $10. В пресс-релизе, посвященном запуску проекта, приводятся такие примеры, как бритвенный набор из трех предметов и «элегантный комплект из ожерелья, браслета и сережек», где каждый из предметов стоит чуть менее $3. Бесплатная доставка будет доступна для заказов на сумму от $25 и будет осуществляться в течение одной-двух недель.

Однако регулирующие органы по всему миру проявляют все большую настороженность по отношению к новым платформам, продающим товары массового производства по очень низким ценам. Китайские конкуренты Amazon в сфере электронной коммерции в последние годы стремительно развивались, но при этом подвергались критике за воздействие на окружающую среду.

«Temu и Shein столкнулись с критикой как за использование лазеек в законодательстве, регулирующем импорт, так и за безответственность в отношении экологии, — сообщила аналитик Forrester Сухарита Кодали. — Похоже, что у Amazon Haul те же трудности». В октябре Европейская комиссия также начала расследование против Temu из-за опасений, что та не в состоянии остановить продажу нелегальной продукции.

По словам компании, в бета-версии Haul на все продаваемые товары имеется гарантия качества. Дхармеш Мехта, вице-президент Amazon заявил, что маркетплейс находится еще «в самом начале пути», и в ближайшее время его предстоит «доработать и расширить» на основе отзывов покупателей.

Ранее сообщалось, что Amazon начала доставку товаров с помощью беспилотников. Первыми новым сервисом смогут воспользоваться жители Феникса, штат Аризона. Товары, включая технику, товары для дома, офиса и здоровья, а также уходовые и косметические средства, можно выбрать в каталоге компании, но вес посылки не должен превышать 2,26 кг. По данным Amazon, на момент запуска сервиса доступны около 50 тыс. наименований.