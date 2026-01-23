Технологический гигант Amazon, похоже, готовится к новому этапу оптимизации. Согласно информации из информированных источников, уже на следующей неделе компания может объявить о втором крупном раунде сокращений. Эти увольнения станут частью более масштабного плана по уменьшению корпоративного штата примерно на 30 тыс. человек.

Bryan Angelo/Unsplash

Ожидается, что число сокращенных позиций будет сопоставимо с октябрьскими показателями 2025 года, когда компания рассталась с 14 тыс. сотрудников. Новые сокращения могут затронуть ряд ключевых направлений бизнеса, включая облачное подразделение Amazon Web Services (AWS), розничную торговлю, сервис Prime Video и HR-департаменты. Окончательный список и точное распределение по отделам пока уточняются.

Ранее компания частично объяснила предыдущие сокращения влиянием искусственного интеллекта, назвав его революционной технологией. Однако впоследствии генеральный директор Энди Джасси уточнил, что основной причиной стала не технология или финансы, а внутренняя бюрократия и наслоение управленческих структур. При этом он не исключал, что в долгосрочной перспективе внедрение ИИ будет способствовать дальнейшей оптимизации численности персонала.

Стоит отметить, что даже с учетом всех запланированных сокращений в 30 тыс. человек, это коснется менее 2% от общей численности сотрудников Amazon, которая превышает 1,5 млн. Однако для корпоративного офисного блока это будет значительное уменьшение — почти каждый десятый сотрудник. Основная масса работников компании сосредоточена в логистике и на складах.

Сотрудники, уволенные в октябре, получили 90-дневный переходный период с сохранением зарплаты для поиска новой работы внутри или вне компании. Этот срок подходит к концу в понедельник. Новая волна сокращений, вероятно, будет сопровождаться схожими условиями для затрагиваемых работников.

