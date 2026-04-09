Генеральный директор Amazon Энди Джасси сообщил, что сервисы искусственного интеллекта в облачном подразделении компании приносят более $15 млрд выручки в год. Это первый раз, когда Amazon раскрыла масштаб доходов этого направления, в которое ранее вложила миллиарды долларов, отмечает Reuters.

По итогам первого квартала эта сумма составляет около 10% годовой выручки Amazon Web Services, которая достигла $142 млрд. Эти данные стали ответом на многолетние требования инвесторов и аналитиков раскрыть экономику ИИ-бизнеса компании.

Заявление прозвучало в ежегодном письме Джасси акционерам, опубликованном в четверг. В нем он изложил более уверенное видение стратегии Amazon в сфере искусственного интеллекта и подчеркнул долгосрочные амбиции компании. На этом фоне акции Amazon на предрыночных торгах выросли на 1,5%.



Как и другие технологические гиганты, Amazon находится под давлением рынка, который требует доказательств окупаемости инвестиций в ИИ. В феврале компания прогнозировала капитальные расходы на уровне $200 млрд в текущем году — в основном на инфраструктуру и искуственный интеллект. Эта оценка обеспокоила инвесторов и усилила разговоры о возможном перегреве отрасли.

Джасси отверг опасения инвесторов, подчеркнув, что компания не делает необоснованных вложений. По его словам, значительная часть инвестиций AWS, запланированных на 2026 год и рассчитанных на монетизацию в 2027–2028 годах, уже обеспечена контрактами с клиентами.

