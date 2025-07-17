Компания Amazon представила предварительную версию AgentCore — нового набора сервисов, предназначенного для упрощения развертывания и управления ИИ-агентами в корпоративных системах. Платформа призвана решить ключевую проблему, с которой сталкиваются разработчики: сложность перевода ИИ-агентов из стадии прототипа в полноценный рабочий продукт.

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Сегодня существует множество фреймворков для создания ИИ-агентов, но их внедрение в производственную среду требует огромных усилий. Разработчикам приходится месяцами создавать инфраструктуру для управления сессиями, памятью, системами безопасности и мониторинга. Это отвлекает ресурсы от разработки основной функциональности самого агента.

AgentCore решает эту проблему, предоставляя готовую серверную инфраструктуру «под ключ». Платформа, построенная на базе сервиса Amazon Bedrock, берет на себя все операционные сложности. Она включает в себя среду выполнения с изоляцией сессий, управление краткосрочной и долгосрочной памятью, инструменты для отладки, а также безопасную интеграцию для доступа к сервисам AWS и сторонним приложениям, таким как GitHub и Slack.

Amazon стремится стать фундаментальным слоем для всей экосистемы «агентного ИИ». Предоставляя готовую инфраструктуру, компания привлекает на свою облачную платформу AWS больше разработчиков и предприятий, создающих ИИ-решения. AgentCore совместим с любыми моделями и фреймворками, что дает командам гибкость, и позволяет им использовать привычные инструменты, получая при этом возможности корпоративного уровня.

Ранее Amazon представила сервис под названием Kiro для автоматизированной разработки программ при помощи ИИ.