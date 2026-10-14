American Express (Amex) представила технологию, которая должна защитить покупателей от ошибок ИИ-агентов при оплате товаров. Система Intent Intelligence Framework позволит заранее фиксировать, что именно пользователь разрешил купить искусственному интеллекту, и проверять, соответствует ли покупка его указаниям. Компания рассчитывает, что этот механизм станет отраслевым стандартом для платежей с участием ИИ. Новая разработка призвана предотвратить ситуации, когда агент ошибается и покупает не тот товар, который заказал человек.

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Вице-президент Amex по партнерствам в сфере ИИ-агентов и стратегии Ханна Бозиан объяснила, что в подобных покупках участвуют сразу три стороны: покупатель, продавец и искусственный интеллект, действующий от имени клиента. По ее словам, компания хочет, чтобы такие операции оставались столь же удобными и безопасными для владельцев карт, как и обычные платежи. Новый механизм стал частью набора инструментов для разработчиков Amex Agentic Commerce Experiences (ACE), который компания представила в апреле 2026 года.

Проверка проходит в несколько этапов. Сначала интерфейс Create Intent API фиксирует условия покупки, которые установил пользователь: у какого продавца можно заказать товар, сколько разрешено потратить и какие характеристики товара необходимо учитывать. Способ получения этих инструкций может различаться в зависимости от используемого ИИ-агента, поэтому Amex разрабатывает систему с расчетом на разные модели автоматизированной торговли. После этого покупатель подтверждает свою личность и одобряет записанные условия заказа.

После подтверждения система создает уникальный идентификатор покупки Intent ID и специальный токен Proof of Intent Token, в котором зафиксированы основные ограничения, установленные клиентом. С помощью этого токена ИИ-агент может получить защищенные цифровые платежные реквизиты и использовать их при оформлении заказа вместо настоящего номера банковской карты покупателя.

Такой подход должен снизить риск того, что агент оплатит товар, который клиент не разрешал покупать. При этом идентификатор и токен можно использовать не только при оформлении заказа, но и на других этапах платежа — например, для выявления мошенничества, проверки соответствия покупки условиям клиента и разрешения возможных споров.

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Бозиан объяснила принцип работы системы на простом примере. Допустим, покупатель поручил ИИ-агенту заказать белые кроссовки Nike 9-го размера, но тот по ошибке выбрал обувь Adidas. В такой ситуации American Express сможет остановить платеж, поскольку заказ не соответствует первоначальным указаниям клиента. По словам Бозиан, главное отличие нового подхода заключается в том, что система проверяет разрешенные условия покупки еще до проведения платежа. Это позволяет предотвратить ошибочную транзакцию, а не разбираться с ее последствиями.

Пока American Express не наблюдает увеличения числа споров из-за покупок, совершенных ИИ-агентами, однако компания хочет подготовиться к возможным проблемам до того, как такие платежи станут массовыми. При этом потребители уже проявляют интерес к новой технологии. Согласно исследованию Amex Trendex, 66% опрошенных американцев допускают, что в ближайшие 12 месяцев будут пользоваться ИИ-агентами для поиска товаров и услуг по наиболее выгодным ценам, а 61% — для получения рекомендаций по покупкам.

В будущем, по мнению Бозиан, ИИ-агенты смогут совершать покупки гораздо самостоятельнее. Например, пользователь разрешит им регулярно заказывать бытовые товары — бумажные полотенца или туалетную бумагу, для которых важнее цена и размер упаковки, а не конкретный магазин или бренд. В таких случаях система сможет проверять соблюдение установленных ограничений, а история разрешений — помогать выявлять мошенничество и разбирать спорные платежи. American Express уже обсуждает внедрение ACE с партнерами на платежном рынке, в том числе использование цифровых токенов вместо реальных реквизитов карт, и намерена продолжать развитие платформы.

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