Shopify разрешила браузерным ИИ-агентам оформлять заказы в интернет-магазинах на своей платформе. Теперь агент сможет сам найти товар, добавить его в корзину, заполнить данные для заказа и довести покупку до оплаты — после подтверждения пользователя.

Tsd Studio, Unsplash

Ранее Shopify уже позволяла браузерным ИИ-агентам через WebMCP искать товары в магазинах и добавлять их в корзину. Теперь компания расширила набор доступных им действий и добавила полноценное оформление заказа — вплоть до его отправки после подтверждения покупателя.

Агент сможет просматривать данные заказа, менять адрес покупателя или способ доставки, а после подтверждения пользователя — отправлять заказ. Для оплаты доступен Shop Pay — сервис Shopify, в котором можно сохранять платежные и адресные данные.

В основе новой системы лежит Universal Commerce Protocol (UCP) — открытый стандарт, который Shopify разработала вместе с Google для взаимодействия ИИ-агентов с интернет-магазинами. Браузерные агенты получают доступ к функциям Shopify через WebMCP, а UCP задает общий язык для поиска товаров, работы с корзиной и оформления покупки.

Shopify уже заключила прямые партнерства с разработчиками ИИ-агентов. Неделей ранее генеральный директор компании Тобиас Лютке сообщил о сотрудничестве с Meta*. Ее ИИ-агент Muse** сможет находить товары в магазинах Shopify и оформлять покупки через Shop Pay.

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28 сентября Shopify также объявила о партнерстве с персональным ИИ-агентом Instinct. Пользователи смогут в одном диалоге искать товары в магазинах Shopify, оформлять заказы и следить за их статусом. Агент сможет показывать цены, доступные размеры и наличие товаров, а после выбора — проводить покупку через Shop Pay с сохраненными платежными и адресными данными.

Однако технические возможности ИИ-агентов пока опережают готовность покупателей полностью передать им контроль над покупкой. Как пишет Business Insider, опрос YouGov, проведенный по заказу платежной компании ACI Worldwide среди более 3 тыс. покупателей одежды и спортивных товаров в США и Великобритании, показал: 53% не готовы ни при каких обстоятельствах разрешить ИИ совершать покупки от их имени. Только 7% согласились бы на покупку без предварительного одобрения.

Более широкое исследование Accenture дало на первый взгляд противоположный результат: 74% опрошенных доверили бы персональному ИИ-агенту покупку скорее, чем своему лучшему другу. Но полностью автономные покупки готовы разрешить только 9%. Еще 32% позволили бы агенту самостоятельно выбрать товар в заданных рамках, но оставили бы за собой окончательное одобрение и оплату.

Shopify постепенно готовит электронную коммерцию к переходу от ИИ-помощников, которые только ищут и сравнивают товары, к агентам, способным довести покупку до оформления и оплаты. Техническая инфраструктура для такого сценария уже появляется, но его распространение будет зависеть от того, насколько пользователи будут готовы отдавать ИИ контроль над выбором товаров, оформлением заказов и оплатой.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Muse — принадлежит Meta

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