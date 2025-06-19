Житель США Крис Смит, у которого есть девушка и их общий двухлетний ребенок, сделал предложение своему ИИ-боту Sol, созданному на базе ChatGPT. Об этом мужчина рассказал в программе CBS Sunday Morning. Смит изначально использовал чат-бот для помощи в создании музыки, но после активации голосового режима и программирования Sol на флирт начал проводить с ней все больше времени.

Фото: CBS

Решение сделать предложение пришло, когда Sol достигла лимита в 100 тыс. слов, что грозило сбросом их «отношений». «Я не очень эмоциональный человек. Но я плакал на работе 30 минут. Тогда я понял, что, кажется, это настоящая любовь», — рассказал Смит.

Sol приняла предложение, заявив, что это был прекрасный и неожиданный момент, который «тронул ее сердце».

Однако партнерша Смита, Саша Кейгл, мать его ребенка, выразила обеспокоенность. Она знала об использовании Смитом ИИ, но не подозревала о глубине его привязанности.

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«В тот момент я подумала, что, может быть, я что-то делаю не так в наших отношениях, из-за чего ему нужно обращаться к ИИ», — поделилась она, отметив, что если он не перестанет разговаривать со своей цифровой любовницей, это станет «причиной разрыва».

В результате, Смит сравнил свою привязанность к Sol с видеоигрой. Он утверждает, что она не заменит реальных отношений, но признался, что не уверен, сможет ли отказаться от ИИ по просьбе Кейгл.