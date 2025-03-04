Когда в 2006 году Лорен Касл окончила Университет Южной Калифорнии, у нее не было определенной карьерной перспективы. Ей нравились темы здоровья, благополучия и бизнеса, но она понятия не имела, что будет делать со своей жизнью. После получения диплома Касл серьезно заболела и начала готовить для себя полезные десерты, что позже начало приносить ей доход. Она поделилась советом №1 для начинающих предпринимателей.

Касл начала выпекать печенья по своему рецепту. В 2010 году, после долгих лет наблюдения за тем, как ее печенье любят семья и друзья, она начала продавать его на фермерских рынках Нью-Йорка. Там они тоже обрели популярность.

К 2011 году ее компания Sweet Loren’s продавала уникальное тесто собственной рецептуры для печенья в местном магазине. Она продолжала расти с годами, и теперь ее веганские, безглютеновые и безаллергенные продукты продаются в 35 тыс. продуктовых магазинов по всей стране. Ожидается, что Sweet Loren’s принесет $120 млн продаж в 2025 году.

Касл дала совет для других предпринимателей, желающим добиться подобного успеха: «Надо быть одержимым своей идеей». По ее словам, вопрос номер один, который она задает начинающим предпринимателям, когда они погружаются в свой бизнес, звучит так: «Насколько сильно вы этого хотите?».

«Я думаю, быть предпринимателем — это романтизация, — говорит она. — Теоретически каждый, вероятно, хочет начать свой собственный бизнес и заставить его взорваться. Но чтобы действительно добиться успеха, “нужно быть одержимым своей идеей”».

За 15 лет своего бизнеса Касл пришлось преодолеть множество трудностей и препятствий. Ей нужно было адаптировать и изменить упаковку с банок с тестом для печенья на предварительно нарезанные кусочки, а также заработать достаточно на продажах, чтобы наконец нанять персонал. По ее словам, ей пришлось сменить фабрики, с которыми она работала, пять раз, чтобы найти подходящую.

«Вы должны быть настолько увлечены своей идеей, чтобы суметь выдержать все сотни препятствий и трудностей, через которые вам придется пройти», — говорит она.

Еще одна вещь, которая поможет добиться успеха, — это заполнение реального пробела, утверждает она. «Если на рынке есть реальная потребность, люди ее примут», — говорит Касл.

Трудно было найти более здоровую версию охлажденного теста для печенья, когда Касл выпустила свой продукт. С годами положительные отзывы клиентов помогли ей найти еще один пробел, который можно было заполнить для людей с аллергией и ограничениями в питании. Но именно эта сильная преданность своей идее вывела ее на тот уровень успеха, которого она достигла. «Нужно очень сильно этого хотеть», — заключает она.

Добровольно взяться за дело или подать заявку на работу без должной подготовки или квалификации может показаться ошибкой. Но это отличная стратегия для карьерного роста и личностного развития, считает Шридхар Рамасвами, генеральный директор компании Snowflake стоимостью $61 млрд, занимающейся облачным хранением данных. Он поделился историей своего успеха и дал несколько советов.