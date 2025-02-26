Добровольно взяться за дело или подать заявку на работу без должной подготовки или квалификации может показаться ошибкой. Но это отличная стратегия для карьерного роста и личностного развития, считает Шридхар Рамасвами, генеральный директор компании Snowflake стоимостью $61 млрд, занимающейся облачным хранением данных. Он поделился с CNBC историей своего успеха и дал несколько советов.

«Все мои успехи в жизни связаны с тем, что люди давали мне работу, которую, как мне казалось, я не заслуживал или на которую не был способен», — сказал Рамасвами. По его словам, чем больше ответственности берет на себя человек и чем шире он определяет понятия «команда» и «успех», тем больше вероятность, что кто-то скажет: «Знаете, именно этого человека я хочу видеть на следующей ступеньке организации».

Рамасвами получил докторскую степень по информатике в Брауновском университете в 1994 году и проработал в технологической отрасли почти десять лет, прежде чем присоединиться к Google в качестве инженера-программиста в 2003 году. За восемь лет он дослужился до должности старшего вице-президента, а в 2019 году покинул компанию, чтобы стать сооснователем стартапа Neeva, поисковой системы на основе искусственного интеллекта, и конкурировать с Google.

За это время он неоднократно брал на себя роль и обязанности, которых раньше у него не было. В 2023 году Neeva была приобретена компанией Snowflake, в том же году Рамасвами стал ее SVP по искусственному интеллекту, а в 2024 году его повысили до генерального директора. Еще одна роль, в которой у него не было опыта.

«Иногда можно сказать, думайте смешно амбициозно, — сказал он. — Это не везде срабатывает, и иногда вы терпите неудачи. Приходится играть в игру средних величин. Если вы сделаете достаточно амбициозных действий, многие из них сработают».

Чтобы показать, что он готов взять на себя роль генерального директора, Рамасвами предоставил основателю Snowflake электронную таблицу с подробным описанием, как ИИ будет внедрен в миссию и предложения компании.

По его словам, он также провел несколько месяцев, проводя еженедельные совещания с сотрудниками, от маркетологов до инженеров, чтобы помочь им понять суть ИИ. Согласно данным, стоимость компании, базирующейся в Бозмане (штат Монтана), составляет $61,2 млрд по сравнению примерно с $50 млрд за год до его прихода к власти.

Как повысить уровень амбиций и EQ

Невероятные амбиции требуют эмоционального интеллекта, говорит Рамасвами. Необходимо хорошо понимать свои сильные и слабые стороны, когда человек берется за что-то новое, обладать навыками самоменеджмента, чтобы адаптироваться к новым условиям, и быть достаточно стойким, чтобы подняться после неудачи.

С этим согласен миллиардер, соучредитель LinkedIn Рид Хоффман. Он считает, что амбиции генерального директора — это черта №1, на которую он обращает внимание при принятии решения об инвестировании в компанию. Черта № 2 — сочетание осведомленности и эмоционального интеллекта.

По словам Кристин Крузвергары, директора по стратегии в области образования платформы для поиска работы Handshake, эмоциональный интеллект можно отточить с помощью практики. Одна из стратегий, которую она рекомендует: на совещаниях записывать, как ведут себя другие участники.

Затем она советует обдумать:

что показывает их язык тела;

какие признаки показывают, что им комфортно или некомфортно;

кто, как вам кажется, имеет наибольшее влияние в комнате и почему.

По словам Крузвергары, наблюдения помогут человеку составить более полную картину дискуссии и обучиться тем типам сигналов, которые помогают людям хорошо взаимодействовать друг с другом.

По словам генерального директора Rent the Runway Дженнифер Хайман, управление компанией — занятие не для слабонервных. В трудные дни она полагается на один совет, полученный от наставника: «Есть только две причины, по которым основатель покидает компанию или перестает работать над своей мечтой. Либо вы перестаете верить в нее, либо вы устали».