Тована Луни, которой была пересажена почка свиньи, 25 января установила рекорд как самый долгоживущий пациент, получивший орган животного. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox 32 Chicago.

53-летняя Тована Луни, успешно прожила 61 день с пересаженной почкой. Она покинула больницу в Нью-Йорке через 11 дней после хирургического вмешательства, но через три недели наблюдавшие за ней врачи, по анализам заметили незначительные признаки отторжения органа. Доктор Роберт Монтгомери, руководивший трансплантацией, сообщил, что им удалось успешно справиться с этой проблемой, и с тех пор у пациентки не наблюдалось никаких признаков ухудшения здоровья.

Луни с юмором заявила: «Я суперженщина. Это дарит мне новый взгляд на жизнь», смеясь над тем, как ей удается обгонять своих родных во время прогулок по городу. Доктор Монтгомери подтвердил, что функция почек пациентки абсолютно нормальна. Врачи отметили, что, скорее всего, Тована скоро сможет покинуть Нью-Йорк, где она временно находится для регулярных послеоперационных обследований, и вернуться домой примерно через месяц. Однако невозможно точно предсказать, как долго будет функционировать новая почка Луни. Если она все же откажет, ей снова потребуется проходить диализ.

В 1999 году женщина пожертвовала почку своей матери. Однако после беременности у нее возникли осложнения, которые стали причиной высокого кровяного давления, в результате чего пострадала оставшаяся почка. Это привело к ее отказу, что является крайне редким случаем среди живых доноров. Женщина провела восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, скорее всего, никогда не сможет получить донорский орган. У нее развился крайне высокий уровень антител, которые были аномально настроены на атаку любой другой человеческой почки.

Быстрое выздоровление Луни служит моральной поддержкой в стремлении осуществить трансплантацию органов от животных человеку. В настоящее время только четверо американцев получили экспериментальные трансплантаты органов свиней с отредактированными генами, среди которых было два сердца и две почки, однако ни один из этих пациентов не смог прожить больше двух месяцев.

Ранее ученые создали имплант, вставляющийся в мозг, который меняет настроение людей. Новаторское исследование Национальной службы здравоохранения направлено на улучшение настроения пациентов с помощью интерфейса «мозг — компьютер». Эта технология напрямую изменяет активность мозга с помощью ультразвука. Такие устройства могут облегчить состояние пациентов с такими заболеваниями, как депрессия, наркомания, обсессивно-компульсивное расстройство и эпилепсия.