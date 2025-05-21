Газета Chicago Sun-Times опубликовала материал «Список летнего чтения — 2025», содержащий вымышленные названия книг. Издание подтвердило, что статью была сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ) фрилансером, работавшим с их партнером по контенту.

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The Guardian пишет, что скандал разгорелся после постов в соцсетях, где пользователи, включая редактора Book Riot Келли Дженсен, раскритиковали газету за использование ChatGPT, указав на «галлюцинации ИИ» — выдуманные книги, приписанные реальным авторам, таким как Брит Беннетт (Hurricane Season) или Мин Джин Ли (Nightshade Market).

Среди вымышленных книг также упоминались The Longest Day Румаана Алама и The Rainmakers Персиваля Эверетта, хотя в списке были и реальные произведения, например «Искупление» (Atonement) Иэна Макьюэна.

Проблемы с ИИ-контентом затронули и другие статьи раздела, включая «Летние кулинарные тренды», где цитировалась несуществующая антрополог Корнелла Кэтрин Ферст, и материал о благоустройстве заднего двора с выдуманным редактором FirepitBase.com Даниелом Рэйем.

Chicago Sun-Times заявила, что это не редакционный контент. Однако в издании заверили, что обновят политику работы с третьими сторонами, подчеркнув: «живые репортеры» — основа доверия.