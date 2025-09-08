Исследователи из Корнеллского университета (США) создали биогибридного робота, команды которому отдает живая ткань — грибной мицелий. Этот проект открывает новые перспективы для создания автономных систем, способных адаптироваться к окружающей среде, и может найти применение в сельском хозяйстве и мониторинге экосистем.

Cornell University Engineering

Ученые создали систему, в которой команды для движения робота генерируются электрическими импульсами мицелия (грибницы) — разветвленной сети нитей, соединяющей грибы внутри колонии. Эти сети чувствительны к свету, прикосновениям, химическим веществам и температуре.

Ученым удалось научиться считывать слабые электрические сигналы мицеллия, не повреждая живой организм. После считывания исследователи создали алгоритм, который переводил ритмы импульсов в цифровые команды, управляющие движением двух разных роботов: мягкого паукообразного и небольшого колесного ровера. Когда условия окружающей среды менялись (в данном случае, при воздействии ультрафиолетового света), мицелий изменял свои электрические паттерны, и робот соответствующим образом корректировал свое движение.

Главной технической задачей было обеспечение качества сигнала. Команда разработала экранированный интерфейс, блокирующий вибрации и электромагнитные помехи, что позволило получать чистые записи даже во время движения робота. Вместо сложного декодирования сигналов система фокусировалась на их ритме, что сделало ее более надежной.

Потенциальные области применения этой технологии огромны. Такие роботы могут использоваться для анализа химического состава почвы и точечного внесения удобрений, что снизит вредное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. Также они могут отслеживать загрязняющие вещества или патогены в режиме реального времени.

