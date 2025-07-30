Робототехнический стартап Skild AI, поддерживаемый Amazon и SoftBank, представил фундаментальную ИИ-модель под названием Skild Brain. Эта разработка призвана решить одну из самых сложных проблем в индустрии: отсутствие универсальных данных для обучения роботов сложным физическим действиям в отличие от текста или изображений в интернете.

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Skild Brain — это своего рода общий «мозг», который можно устанавливать на различные типы роботов, от промышленных манипуляторов до гуманоидных машин. Он позволяет им обучаться, адаптироваться и выполнять широкий спектр задач, имитируя человеческое мышление и движения. Это огромный шаг вперед для создания универсальных роботов общего назначения.

В демонстрационных видео роботы под управлением Skild Brain поднимались по лестнице, сохраняли равновесие после толчка и могли схватить конкретный предмет из груды вещей. Такие действия требуют продвинутого пространственного восприятия и адаптации в реальном времени, на что не способны большинство современных заводских роботов. Модель обучается на комбинации симуляций и видео из реального мира.

Видео: www.skild.ai

Важной особенностью системы является коллективное обучение. Данные, собранные со всех роботов, использующих Skild Brain, применяются для дальнейшего совершенствования модели. Таким образом, каждый робот вносит вклад в общий интеллект сети. В систему также встроены механизмы безопасности, позволяющие контролировать уровень силы роботов.

Ранее представители сингапурского стартапа Menlo Research заявили, что разрабатывают серию ПО для роботов, которое позволит андроидам лучше видеть, ориентироваться и действовать в реальном мире.

