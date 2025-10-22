Юристы американской фирмы с почти столетней историей Latham & Watkins заявляют: искусственный интеллект (ИИ) сегодня кардинально меняет рынок слияний и поглощений (M&A). По их оценке, многие этапы, которые раньше занимали недели или месяцы, теперь можно выполнять в считанные дни.

Freepik

Основанная в 1934 году в Лос-Анджелесе (США), Latham & Watkins — одна из крупнейших юридических фирм мира с офисами в более чем 30 странах. Компания специализируется на сопровождении сделок M&A, инвестициях, корпоративном праве и вопросах регулирования.

Одна из ключевых причин — автоматизация due diligence (проверки данных), анализа договоров и выявления рисков с помощью ИИ-инструментов, способных быстро обрабатывать огромные объемы документов. В фирме отмечают, что это сокращает накладные расходы и ускоряет принятие решений.

Кроме того, нейросети помогают сторонам лучше прогнозировать сценарии сделки: моделировать финансовые потоки, оценивать синергии и генерировать потенциальные контрпредложения с высокой скоростью. Такие алгоритмы уже использовались при заключении некоторых сделок, где время реагирования было критичным.

При этом роль живых юридических консультантов смещается от рутинного анализа к стратегическому контуру, управлению рисками и сопровождению сделок на более высоком уровне. Юристы должны уметь оценивать результаты моделей ИИ и корректировать их выводы, убеждены в Latham & Watkins.

Тем не менее в сделках, где требуются тонкие правовые суждения, нестандартные условия или значительная правовая неопределенность, ИИ пока не заменит экспертов. Электронному разуму еще предстоит доказать свою надежность в настолько сложных кейсах.

Читайте также В России изобрели первого виртуального юриста

Бизнесу следует обратить внимание на то, что использование ИИ-консультантов и автоматизации может стать не просто конкурентным преимуществом, а базовым требованием в сделках слияний и поглощений. Те, кто уже вложится в такие технологии, могут выиграть на скорости и снижении транзакционных издержек.

В целом в юрфирме убеждены, что ИИ уже перестал быть экзотикой в M&A — он превращается в стандартный инструмент. В ближайшие годы организациям, не адаптированным к такому техническому прогрессу, будет всё труднее конкурировать в сделках, где все преимущества — у скорости и интеллектуального анализа.