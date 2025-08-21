По данным Центробанка, доля рубля в платежах России за импорт из американского региона в апреле–июне достигла рекордных 64%, сообщают «Известия», изучившие данные регулятора. В ЦБ уточнили, что макрорегион включает Северную и Южную Америку.

Vardan Papikyan, Unsplash

Для сравнения, во II квартале 2024 года эта доля составляла всего 29%, то есть выросла более чем в два раза. Россия активно продвигает использование национальной валюты, что, по словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, повышает устойчивость экономики к внешним шокам, укрепляет финансовый суверенитет и создает условия для долгосрочной стабильности.

Прямые переводы в долларах сейчас практически невозможны, поэтому компании ищут альтернативные схемы расчетов через посредников, рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, российский импортер оплачивает поставку в рублях, средства проходят через банк-посредник в третьей стране, и лишь затем американский поставщик получает доллары. В редких случаях американские фирмы используют рубли внутри России, если у них есть филиал или представительство.

По словам Катырина, большая часть платежей все же конвертируется в доллары, но некоторые американские компании оплачивают рублями закупки российских товаров, включая удобрения и металлы.