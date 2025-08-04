Минэкономразвития предложило продлить на один год действие упрощенного механизма сертификации и маркировки импортных товаров, введенного в марте 2022 г. в ответ на антироссийские санкции. Согласно материалам министерства, с которыми ознакомились «Ведомости», нормы, истекающие в сентябре, могут быть продлены до 1 сентября 2026 года.

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В ведомстве подчеркнули необходимость сохранения послаблений в условиях продолжающегося санкционного давления. Нормы предусмотрены приложением № 18 к постановлению правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ». Они были введены на один год, но неоднократно продлевались.

Упрощенный порядок позволяет импортерам обходить ряд бюрократических барьеров. В частности, не требуется предоставлять сертификаты соответствия для запасных частей, комплектующих, сырья и единичных товаров для собственного использования. Для других категорий продукции декларант может использовать разрешительный документ, выданный другому заявителю на аналогичный товар, или самостоятельно подтвердить качество без обязательных лабораторных испытаний. Послабления в маркировке разрешают наносить ее после ввоза в Россию, перед реализацией.

Заместитель руководителя комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия «Гермеса» Вероника Аглушевич отметила, что такой порядок снижает административную нагрузку, особенно для малого и среднего бизнеса, и предотвращает дефицит товаров или рост цен.

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Директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев добавил, что весь бизнес, связанный с сертификацией, поддерживает продление, поскольку стандартная процедура удваивает сроки доставки и повышает издержки за счет ввоза образцов и испытаний в аккредитованных лабораториях.

В то же время Минпромторг последовательно расширяет перечень исключений из упрощенного порядка. Последний приказ № 1579 от 2 апреля 2025 года исключил бытовую технику, электронику, игрушки, мебель, текстиль и строительные материалы.

Директор по развитию бизнеса АО «Юнитрейд» Людмила Рымашевская пояснила, что для этих товаров требуется предварительный ввоз образцов и испытания, занимающие от дней до недель. Сроки оформления сертификатов составляют 1,5–2,5 месяца, а стоимость — 180–230 тыс. руб. за штуку.