Фокусник и молекулярный биолог из Миссури (США) Цзы Тенг Ван (Zi the Mentalist) оказался в сюрреалистичной ситуации, характерной для киберпанк-антиутопий: он навсегда заблокировал доступ к микрочипу, имплантированному в его собственную ладонь. Причиной стала утеря пароля, установленного для защиты устройства, пишет IThome.

Freepik

История началась несколько лет назад, когда Ван, движимый профессиональным интересом и желанием удивлять публику, вживил себе под кожу между большим и указательным пальцами радиочастотный идентификационный чип (RFID).

Первоначальный замысел был амбициозен: превратить руку в магический реквизит. При соприкосновении со смартфоном зрителя, оборудованным NFC-модулем (технология на базе RFID), чип должен был инициировать предустановленный цифровой фокус.

Однако на практике идея оказалась нежизнеспособной: зрители редко понимали, как активировать чтение меток на своих телефонах, а сам процесс поиска «волшебной точки» для соприкосновения выглядел неуклюже и разрушал магию момента. Фокусник признал, что просьба к публике «приложить телефон к ладони» не производила должного эффекта.

Отказавшись от использования чипа в представлениях, Ван решил перепрофилировать его в личный цифровой носитель. Он записал на него адрес биткойн-кошелька, а затем привязал к интернет-ссылке на платформе Imgur. Позже ссылка перестала работать, и когда он захотел перезаписать данные, то понял, что забыл пароль от чипа.

Единственным техническим решением, предложенным знакомым специалистом, стал метод грубого взлома (brute force). Для этого потребовалось бы прикрепить считыватель к руке на несколько дней или даже недель, чтобы автоматически перебирать все возможные комбинации символов. Ван не стал прибегать к этому длительному и дискомфортному процессу, решив оставить чип в руке навсегда в качестве «цифровой реликвии».

В своем Facebook*-посте, сопровождаемом наглядным рентгеновским снимком, фокусник с горькой иронией констатировал: «Сейчас я живу в киберпанковской антиутопии, созданной мной самим, лишенный доступа к технологиям в моем теле».

* — принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена