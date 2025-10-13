OpenAI и Broadcom заключили многолетнее соглашение о совместной разработке специализированных чипов и сетевого оборудования для искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. В начале месяца о том, что партнером OpenAI по созданию ИИ-чипа станет Broadcom, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Проект предусматривает развертывание вычислительных мощностей мощностью 10 гигаватт, а первые серверные стойки с новым оборудованием начнут поставляться во второй половине 2026 года.

По условиям договора, стартап займется проектированием процессоров, тогда как производитель компонентов возьмет на себя их производство. Полное развертывание инфраструктуры запланировано на конец 2029 года. Создатель ChatGPT планирует встроить накопленный опыт разработки ИИ-моделей непосредственно в архитектуру процессоров для повышения производительности.

Для Broadcom, выпускающей комплектующие от iPhone до оптических сетей, партнерство открывает путь на быстрорастующий рынок искусственного интеллекта. Акции компании выросли более чем на 12% в премаркете в Нью-Йорке после объявления о сделке. Генеральный директор Хок Тан намекал на это соглашение месяц назад во время отчетной конференции, не называя партнера.

Глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что совместная работа ведется уже 18 месяцев. «Оптимизируя весь технологический стек (от транзисторов до ответа ChatGPT на запрос пользователя — «Инк»), мы получаем колоссальный прирост эффективности. Это приведет к более быстрым и дешевым моделям», — пояснил он в подкасте компании.

Broadcom будет также поставлять сетевое оборудование на базе Ethernet, которое конкурирует с технологиями Nvidia. Производитель не будет предоставлять дата-центры — его задача ограничивается размещением серверных стоек с кастомным оборудованием на площадках самой OpenAI или ее партнеров в сфере облачных вычислений.

Соглашение не предполагает инвестиционной или акционерной составляющей, сообщил представитель OpenAI. Это отличает его от недавних договоренностей с другими производителями чипов. В прошлом месяце Nvidia объявила об инвестициях до $100 млрд в инфраструктуру OpenAI с целью обеспечить те же 10 гигаватт мощностей. Неделю назад стартап договорился с Advanced Micro Devices (AMD) о поставке процессоров на 6 гигаватт.

Сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман подчеркнул, что даже 10 гигаватт вычислительной мощности — эквивалент десяти обычных атомных электростанций — недостаточно для создания общего искусственного интеллекта (AGI). «Это капля в море по сравнению с тем, куда нам нужно прийти», — заявил он.