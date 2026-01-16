Инвестиционный фонд Noble Capital RSD обратился в федеральный суд США с иском к Российской Федерации, Министерству финансов, Центральному банку и Фонду национального благосостояния. Сумма заявленных требований составляет $225 млрд, пишет РБК. Основанием для иска, как следует из документов, стали не погашенные в прошлом веке долговые обязательства, выпущенные еще Российской империей.



Freepik

Истец утверждает, что является законным владельцем облигаций на предъявителя, выпущенных в 1916 году с исходным номиналом $25 млн. Эти бумаги с пятилетним сроком погашения и процентной ставкой 5,5% годовых были размещены через американский National City Bank of New York (ныне Citibank). Фонд настаивает, что обязательства по ним так и не были исполнены и в итоге перешли к правопреемнику — Российской Федерации.



Noble Capital RSD просит суд признать, что задолженность по этим историческим облигациям может быть погашена за счет суверенных активов России, которые были заблокированы в США в 2014 и 2022 годах. В иске подчеркивается, что речь идет не о конфискации, а о частноправовом механизме зачета долга как форме прекращения обязательств.

Среди конкретных требований:

— Распространить возможную ответственность на любые суверенные активы под контролем ответчиков.

— Запретить России распоряжаться заблокированными активами до погашения долга.

— Назначить внешнего управляющего для контроля за активами в случае их разблокировки.

Возможные последствия

Как отмечают эксперты, до введения санкций подобные иски, даже в случае признания долга, не могли быть исполнены из-за суверенного иммунитета. Однако текущая ситуация создала новую юридическую плоскость для дискуссий. По оценкам, объем заблокированных в США российских активов составляет около $5 млрд, что существенно меньше заявленных исковых требований.

Представитель Минфина России сообщил, что вопрос находится в компетенции Генпрокуратуры. Интересы российской стороны в суде будет представлять юридическая фирма Marks & Sokolov.

Ее представитель Сергей Соколов уже заявил, что Россия направила официальное требование Noble Capital об отзыве поданного им иска о взыскании долга по царским облигациям. Крайним сроком его выполнения обозначено 30 января.

Юрист подчеркнул, что Россия отрицает какую-либо юридическую ответственность по долговым обязательствам, выпущенным царским правительством в 1916 году. Он напомнил, что эти обязательства были аннулированы декретом Совета народных комиссаров еще в 1918 году, и ни Советский Союз, ни современная Россия не признавали их действительными в рамках норм международного права. «Они давно были отправлены в «мусорную корзину» истории», — заявил Соколов.

В случае если истец не отзовет иск в установленный срок, российская сторона намерена подать ходатайство о прекращении рассмотрения дела. Основным правовым основанием для этого станет американский закон «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act), который ограничивает юрисдикцию судов США в отношении суверенных государств.