Задолженность россиян и бизнеса перед бюджетом за первые девять месяцев 2025 года достигла рекордных 3,26 трлн руб. Эта сумма, включающая налоги, взносы, пени и штрафы, выросла почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Лишь треть из этого — прямая недоимка, остальное — набежавшие штрафные санкции, пишут «Известия».
Несмотря на внушительные цифры, в ФНС отмечают, что ситуация с платежной дисциплиной даже улучшилась. Благодаря внедрению единого налогового счета количество должников сократилось вдвое, а автоматизация взыскания позволила увеличить поступления от мер воздействия на четверть.
Эксперты связывают рост номинального долга с несколькими факторами. Во-первых, повысилось качество налогового администрирования — нелегальные схемы уклонения стали сложнее применять. Во-вторых, бизнес столкнулся с ростом издержек и снижением прибыли на фоне высокой ключевой ставки, что сделало своевременную уплату налогов сложнее. Кроме того, инфляция автоматически увеличивает налогооблагаемую базу и, соответственно, размер возможных недоимок.
Особое внимание вызывает ситуация с малым и средним бизнесом, на который приходится около четверти долга. Высокие пени, привязанные к ключевой ставке, создают серьезную нагрузку. Однако государство предлагает инструменты поддержки — льготные кредиты, рассрочки и реструктуризацию.
Рост налоговых поступлений, который также наблюдается в этом году, показывает, что система работает. Однако баланс между жестким взысканием и поддержкой бизнеса остается ключевым. Снижение ключевой ставки может стать фактором, который постепенно снизит долговую нагрузку и стабилизирует ситуацию.