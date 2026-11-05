Новое исследование американских ученых показало, что примерно у 74,5% бывших игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ) на момент смерти были обнаружены признаки хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ). Это дегенеративное заболевание мозга, которое связывают с повторяющимися ударами по голове.

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Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open. Ученые считают, что им удалось получить наиболее точную на сегодняшний день оценку распространенности ХТЭ среди бывших профессиональных игроков в американский футбол.

Ранее внимание общественности привлекло исследование 2017 года: тогда признаки заболевания обнаружили в 110 из 111 исследованных мозгов бывших игроков НФЛ. Однако показатель в 99% не отражал реальную распространенность болезни среди всех футболистов. Дело в том, что люди, испытывавшие проблемы с памятью, мышлением или поведением, вероятнее соглашались завещать свой мозг для научных исследований. Это создавало так называемое смещение отбора.

Чтобы получить более объективную картину, исследователи изучили данные о 1712 бывших игроках НФЛ, умерших в период с 2008 по 2021 год. Из них 338 человек пожертвовали мозг для исследований, а у 315 была выявлена ХТЭ.

В новой работе ученые объединили данные банка мозга UNITE со сведениями о смертности из Национального индекса смертности США. Кроме того, они учли вероятность того, что люди с когнитивными нарушениями чаще становятся донорами мозга. По расчетам исследовательской группы под руководством биостатистика Джулии Галлини из Бостонского университета, вероятность донорства у игроков с подобными симптомами могла быть примерно в пять раз выше.

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После статистической корректировки ученые оценили, что признаки ХТЭ присутствовали примерно у 74,5% бывших игроков НФЛ, умерших в период с 2008 по 2023 год.

При этом исследователи подчеркивают: полученные данные не означают, что три четверти всех футболистов обязательно столкнутся с деменцией или выраженными когнитивными нарушениями. Наличие патологических изменений в мозге не всегда сопровождается одинаковыми симптомами.

По словам нейробиолога Даниэля Данешвара из Гарвардской медицинской школы, работа с бывшими игроками уже показывает, что целенаправленное лечение и профилактика могут улучшать когнитивное состояние, психическое здоровье и качество жизни. Хотя способа устранить саму патологию ХТЭ пока нет, специалисты стремятся замедлить старение мозга и сохранить его функции как можно дольше.

В дальнейшем ученые планируют оценить распространенность заболевания среди футболистов, выступающих на школьном и университетском уровнях. Это поможет понять, насколько масштабна проблема за пределами профессионального спорта.

Исследователи также отмечают необходимость дальнейшего изучения механизмов развития ХТЭ, ее симптомов и способов профилактики. Особое внимание предстоит уделить безопасности спортсменов на всех уровнях игры.

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