Исследователи из Дании предложили новый способ поддерживать физическую активность при преддиабете и диабете 2-го типа — играть в футбол. Они разработали специальное руководство, которое помогает адаптировать тренировки к разному уровню физической подготовки и состоянию здоровья. Главная идея — сделать занятия не только полезными, но и увлекательными, чтобы людям хотелось продолжать тренироваться на протяжении длительного времени.

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Программу «Футбол для диабетиков» (Football for Diabetes) создали специалисты Университета Южной Дании и Университета Фарерских островов. Она основана на многолетних исследованиях пользы любительского футбола и подходит как для тех, кто никогда раньше не играл, так и для людей с опытом занятий спортом.

Руководство включает 12-недельную программу с тремя тренировками в неделю. Каждое занятие состоит из разминки, упражнений с мячом и игр в небольших командах. Участникам не нужны специальные футбольные навыки: тренеры могут менять правила, темп и интенсивность упражнений в зависимости от возможностей игроков. Отдельное внимание уделяется безопасности — в частности, состоянию стоп и их чувствительности, а также индивидуальным особенностям здоровья.

«Многолетние исследования показывают, что футбол — это эффективная и универсальная форма физических упражнений, даже для тех, кто никогда раньше в него не играл. Но особенность футбола заключается в том, что он предлагает нечто большее, чем просто эффективную тренировку. Вы играете с другими, становитесь частью сообщества и, будем надеяться, с нетерпением ждете следующей тренировки. Именно такое сочетание мы хотим сделать доступным для людей с преддиабетом и диабетом», — отмечает профессор Университета Южной Дании Петер Круструп.

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По мнению авторов программы, одна из главных трудностей заключается не только в том, чтобы помочь человеку начать заниматься спортом, но и в том, чтобы сохранить его мотивацию в долгосрочной перспективе. Командные игры объединяют физическую нагрузку, удовольствие от процесса и общение, благодаря чему регулярные тренировки могут стать привычной частью жизни.

Социальная составляющая важна и для психологического благополучия. Эксперты Европейского региона Международной диабетической федерации (IDF Europe) отмечают, что командные виды спорта помогают укреплять связи между людьми, формировать чувство принадлежности к сообществу и противодействовать социальной изоляции и стигматизации, с которыми могут сталкиваться люди с хроническими заболеваниями.

Руководство опирается примерно на два десятилетия исследований влияния любительского футбола на здоровье. Предыдущие работы, в том числе с участием людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа, изучали его потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы, состава тела, артериального давления и опорно-двигательного аппарата.

Новая разработка объединяет накопленные научные знания в практическую программу, которую можно применять за пределами университетов — например, в спортивных клубах и местных сообществах. Руководство подготовили Петер Круструп и Тина-Теа Нильсен из Университета Южной Дании совместно с Мэй-Бритт Скорадал и Магни Мором из Университета Фарерских островов.

Продвижение методики продолжится в рамках специализированных курсов для медицинских работников и футбольных тренеров. Еще одной площадкой для обсуждения станет девятая международная конференция «Футбол — это лекарство» (Football Is Medicine), которая пройдет с 26 по 29 января 2027 года в Оденсе, Дания. Исследователи, медицинские специалисты и представители спортивных организаций обсудят, как футбол можно использовать для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и поддержки людей с хроническими состояниями.

Авторы надеются, что сотрудничество ученых, медицинских работников и спортивных организаций поможет сделать регулярную физическую активность доступнее для людей с преддиабетом и диабетом 2-го типа. При этом тренировки должны учитывать индивидуальные особенности здоровья и не заменяют медицинское наблюдение или назначенное лечение.

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