Джим Роджерс, американский инвестор и владелец Rogers Holdings, ожидает наступления кризиса масштаба Великой депрессии. По его словам, новый мировой экономический кризис может наступить уже весной 2025 года. Он отмечает, что причиной этому послужат наращивание мирового госдолга и разворачивание торговых войн со стороны США, сообщают «РБК Инвестиции».

«Я бы предположил, что мировая рецессия начнется до весны, после инаугурации Дональда Трампа в январе. До Пасхи начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ», — сказал Роджерс.

В конце ноября государственный долг США впервые в истории превысил отметку $36 трлн. В 2024 году показатель вырос на $2 трлн, и в номинальном выражении американский долг считается самым большим в мире. При этом, Роджерс отмечает, что наращивание долга происходит не только в США, но и в других странах мира — Японии, Китае и Германии.

Второй по важности проблемой для мировой экономики, по мнению Роджерса, станет протекционистская политика Дональда Трампа. Ранее в рамках предвыборной кампании он пообещал ввести 10%-ную пошлину на весь импорт из всех стран, пошлину в 60% на весь китайский импорт и 100%-ную пошлину на все автомобили, произведенные вне США.

«Если Трамп введет пошлины на китайские товары, это окажет очень негативное влияние на китайские компании и весь мир. Если будут введены тарифы для двух крупнейших экономик мира, таких как США и Китай, это не пойдет на пользу торговле и экономике в целом. Это серьезная ситуация, которая может привести к серьезным последствиям», — объяснил американский инвестор.

Роджерс отметил, что подобные действия привели к десятилетнему кризису в 1929 году, который позже стал называться Великой депрессией и он допускает повторение сценария XX века. Считается, что основными причинами ее начала стало стихийное развитие рынка и его перенасыщение товарами, а также политика ФРС.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Леонид Григорьев отмечал, что одной из причин стал тарифный акт Смута — Хоули 1930 года, согласно которому были установлены высокие таможенные пошлины на ряд товаров, что вызвало ответные меры других стран и подорвало мировую торговлю.

Роджерс не раз предсказывал проблемы связанные с долларом из-за рекордных долгов США. При этом он не спешит избавляться от них, так как ожидает наступления нового экономического кризиса. «Люди думают, что доллар США — это тихая гавань. Это не так, но из-за этих мыслей, какое-то время он будет в безопасности», — добавил он.

В результате кризиса на рынке строительства во главе девелоперских компаний все чаще встают финансисты. Застройщики активно привлекают финансовых и коммерческих директоров, обладающих навыками создания рациональной операционной стратегии в условиях неопределенности.