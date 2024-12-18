На фоне волатильности российского рынка жилищного строительства во главе девелоперских компаний все чаще встают финансисты. Застройщики активно привлекают финансовых и коммерческих директоров, обладающих навыками создания рациональной операционной стратегии в условиях неопределенности. Это помогает более успешно реагировать на изменения в рыночной среде.

Аналитики консалтинговой компании Ward Howell сообщили, что в период с октября по декабрь 2024 года количество обращений девелоперских компаний к рекрутерам с целью найма финансовых директоров и их заместителей для работы с банками и проектным финансированием, выросло вдвое относительно прошлого года.

В то же время спрос на коммерческих директоров вырос в 4 раза, уточнили в компании.

В 2024 году у застройщиков жилья произошел целый ряд серьезных кадровых перестановок, в частности, на позиции гендиректора. Они отмечены в ГК «Самолет», ГК ЛСР, ГК ФСК, группе «Родина», ГК ПИК, а также в холдинговой компании «ГВСУ-Центр», «Эталоне», Glorax и Ava Group.

В результате кризиса на рынке строительства, управление компаниями переходит от девелоперов к финансистам, пояснил соруководитель практики «Недвижимость» Ward Howell Дмитрий Солин.

В ГК «Самолет» отметили, что в этот период важна продуманная финансово-операционная стратегия, и менеджмент с большим опытом в финансах будет более эффективен в таком контексте.

По подсчетам главы ГК «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна, с 2020 года по июнь 2024 года себестоимость строительства жилья выросла на 76%.

В то же время, по данным аналитического сервиса Dataflat.ru, в 2024 году совокупная выручка девелоперов от продажи жилья и апартаментов в Москве и Подмосковье снизилась на 5% год к году, до 2,28 трлн руб.

В связи с этим отмечается повышенный спрос на финансистов для пересмотра расходов и на коммерческих директоров, которые будут отвечать за увеличение доходной части, пояснил Сагирян.

По данным консалтинговой компании Regroup, в 2023 году количество запросов на поиск CEO с опытом в должности финансового директора выросло в 3-5 раз.

Это мировая тенденция, начавшаяся в прошлом году, когда рекордное число CFO было повышено до должности генерального директора. По данным рекрутинговой компании Crist Kolder Associates, такие назначения прошли в более чем 8% фирм из списка S&P 500.

По прогнозам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, в 2025 году темпы кадровых изменений спадут, так как ситуация на рынке девелопмента начнет стабилизироваться.

Многие кадровые перестановки уже произошли, и в первом квартале следующего года больших новостей не ожидается, полагает руководитель группы консультантов Ancor Ольга Попова. Она не исключает, что некоторым компаниям могут потребоваться антикризисные менеджеры с другими компетенциями.

Впрочем, иногда польза от приглашения нового руководителя не так очевидна, считает основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Она связывает это с тем, что новому топ-менеджменту нужно настроить компанию по-новому. Не все организации готовы идти на такие шаги в непростых условиях.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Если предложение будет принято, суды не смогут возбуждать дела о несостоятельности девелоперов. Кроме того, если в период действия моратория кредитором будет подано заявление о банкротстве, то Арбитражный суд должен вернуть его.