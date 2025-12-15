Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом 2025 года термин «слоп» (slop), описывающий главный феномен времени — обилие низкокачественного контента, массово производимого искусственным интеллектом.

Freepik

Под это определение попадает все: от нелепых ИИ-видео и абсурдной рекламы до фейковых новостей и странных книг, созданных алгоритмами. Слово не ново — еще три века назад оно означало слякоть и грязь, затем превратилось в синоним отбросов, а теперь метко обозначает цифровой мусор, затопляющий ленты.

Merriam-Webster также выделил другие популярные запросы: от политического gerrymander («манипулирование избирательными округами») до ироничного призыва touch grass — напоминания выбраться из виртуального мира в реальный.

Кембриджский словарь ранее назвал словом года прилагательное «парасоциальный», описывающий наши односторонние отношения с медиаперсонажами и ИИ.

В русском языке, по версии «Грамоты.ру», в этом году с большим отрывом победило слово «зумер». Кажется, языки мира синхронно фиксируют одни и те же тренды: информационный шум, виртуальные связи и четкие поколенческие границы.