Эксперты портала «Грамота.ру» определили главные слова уходящего года. Победителем с большим отрывом стал термин «зумер» — он набрал 42% голосов филологов. Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг», а в топ-5 также вошли «промпт» и «пупупу».

Freepik

Термин «зумер» описывает поколение Z — людей, родившихся на рубеже тысячелетий, примерно с конца 1990-х до 2010-х годов (в России обычно с 2000-х). Их называют «цифровыми аборигенами», потому что они выросли в окружении интернета, смартфонов и соцсетей и не представляют жизни без них.

«Это слово давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения, — объясняет лингвист Марина Приемышева. — Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление».

И правда, общество, кажется, помешалось на обсуждении этого поколения. «Есть ощущение, что во всех проблемах виноваты зумеры. Дефицит кадров — зумеры не хотят работать, проблемы с демографией — зумеры не хотят строить отношения и рожать. Мне кажется, что такое внимание связано с желанием отвести фокус от проблем, созданных бумерами», — сказал «Инку» Юрий Нестеренко, владелец коммуникационного агентства «НЕпросто PR».

Параллельно мир говорит на другом языке. Кембриджский словарь ранее назвал словом года прилагательное «парасоциальный». Оно описывает одностороннюю связь, которую человек может чувствовать со знаменитостью, персонажем или даже с чат-ботом. Этот выбор отражает время, когда люди все чаще выстраивают иллюзорные отношения с медиаперсонами и искусственным интеллектом.

Два лингвистических тренда рисуют портрет эпохи: в России рефлексируют о поколенческом разрыве, на Западе — о цифровом одиночестве и поиске связей в виртуальной реальности.