Американская компания Samsara представила Ground Intelligence — ИИ-систему, которая в реальном времени обнаруживает дорожные дефекты с помощью камер в коммерческих грузовиках. Для этого используются камеры, уже установленные в грузовиках клиентов компании.

Samsara на протяжении десяти лет оснащает коммерческие автопарки видеокамерами для мониторинга водителей, защиты от краж и разбора страховых случаев. На основе накопленных данных компания обучила собственную модель, способную распознавать несколько типов ям и отслеживать динамику их ухудшения со временем. Парк подключенных транспортных средств насчитывает миллионы единиц техники — значительно больше, чем у конкурентов из сегмента автономного транспорта.

Для сравнения: флот роботакси Waymo, который в апреле совместно с Waze объявил о пилотном проекте по передаче данных о ямах городским службам, составляет около 3 тыс. автомобилей. Samsara делает ставку на охват: чем плотнее сеть грузовиков с камерами, тем чаще система видит одни и те же участки дороги, позволяя отслеживать изменения в динамике, а не фиксировать разовые снимки состояния покрытия.

Ground Intelligence работает как панель управления: система автоматически отмечает на карте развивающиеся дефекты покрытия и другие инфраструктурные проблемы. Города также получают доступ к анонимизированным видеозаписям с камер для верификации обращений граждан — например, о поваленных дорожных знаках или засоренных ливневых стоках. По словам старшего вице-президента по продуктам Юхана Ланда, система позволяет перейти от аварийного ремонта к плановому: «Вы знаете, где находятся все ямы в этом районе, и устраняете их последовательно за один выезд».

Масштаб проблемы, на которую нацелена Samsara, огромен: по оценкам американской отраслевой организации TRIP, плохое состояние дорог обходится автомобилистам США в среднем в $600 в год на водителя в виде ущерба для автомобилей. Для городских бюджетов затраты складываются из стоимости ремонта и страховых выплат по судебным искам граждан, пострадавших от аварий, связанных с дефектами покрытия. Компания Lime, оператор электросамокатов, в проспекте IPO на прошлой неделе прямо назвала ямы одним из официальных бизнес-рисков.

Параллельно Samsara объявила о запуске двух смежных продуктов. Waste Intelligence помогает компаниям по вывозу мусора подтверждать факт обслуживания конкретных адресов. Ridership Management направлен на операторов автобусного транспорта: система уведомляет водителей о нештатных посадках и формирует цифровые маршрутные листы для школьных автобусов. По заявлению компании, все три продукта объединяет единая инфраструктура уже существующей сети камер.

