Американский стартап Lava Payments, специализирующийся на решениях для обработки транзакций искусственным интеллектом через систему кредитов, привлек $5,8 млн в раунде seed-финансирования. Об этом сообщает TechCrunch.

Инициатива возникла на фоне экспериментов основателя компании Митчелла Джонса с ИИ-приложениями. По словам предпринимателя, при создании простого агента для заполнения форм он потратил более $400, столкнувшись с необходимостью многократных подписок и аутентификаций для одних и тех же базовых моделей через разные платформы.

«Это казалось в корне неправильным. Я хотел единый кошелек, набор кредитов и возможность переключаться между инструментами без перезапуска каждый раз», — отметил он.

Lava представляет собой цифровой кошелек, позволяющий пользователям работать с кредитами (валюта кошелька) на основе использования. Механизм работает так: клиент интегрирует Lava, пополняет баланс кредитами, которые затем тратятся на услуги различных поставщиков, например от OpenAI и Anthropic.

Это обеспечивает «pay-as-you-go» модель (оплата по мере использования), где ИИ-агенты могут выполнять задачи без барьеров, аналогично доступу к интернету через провайдера. Без Lava агенты не могут свободно перемещаться по сети, так как постоянно упираются в платный доступ, пояснил Джонс.

Стартап позиционирует себя как «невидимый слой» для ИИ-экономики, ориентированный на агент-ориентированные транзакции. Средства направят на найм сотрудников, разработку продуктов и стратегии выхода на рынок. Компания интегрируется со Stripe для обработки платежей и предлагает модели ценообразования — от простых «за однократное использование» до многоуровневых.