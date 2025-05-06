Visa объявила о запуске инициативы по интеграции ИИ-агентов с платежной сетью, что позволит им совершать покупки от имени пользователей, учитывая денежные лимиты и предпочтения. Об этом сообщает The South China Morning Post. Компания видит в этом революцию, сравнимую с появлением электронной торговли.

В прошлом месяце компания объявила о сотрудничестве с группой ведущих разработчиков чат-ботов на основе ИИ, в том числе с Anthropic, Microsoft, OpenAI, Perplexity и Mistral, чтобы подключить их системы к платежной сети Visa. В рамках инициативы она также сотрудничает с IBM, компанией Stripe, занимающейся онлайн-платежами, и Samsung.

ИИ-агенты призваны упростить рутинные покупки, такие как заказ продуктов или бронирование путешествий, оставляя за пользователями контроль через лимиты расходов.

Ранние версии ИИ-агентов уже хорошо справляются с покупками и поиском товаров, но у них «огромные проблемы с платежами», отметил директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл.

С согласия клиентов агенты получат доступ к истории трансакций, чтобы персонализировать рекомендации, например подбирать ноутбуки на основе прошлых покупок, отметил директор по развитию бизнеса Perplexity Дмитрий Шевеленко.

Visa также адаптирует систему к цифровым платежам, аналогичным Apple Pay, обеспечивая легитимность трансакций и защиту от споров.

Ранее президент по технологиям Visa Раджат Танеджа заявил, что в компании уже используются более 500 приложений генеративного ИИ. Visa рассчитывает, что сотрудники быстро найдут применение технологии, несмотря на оптимизацию международного бизнеса и сокращение рабочих мест.