Американский стартап Snapp привлек $4,6 млн посевных инвестиций. Компания развивает технологии искусственного интеллекта для спортивной аналитики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на генерального директора проекта Шона Цао.

Tim Gouw, Unsplash

В раунде участвовали венчурная программа a16z Speedrun, Dorm Room Fund, Gold House Ventures, House Fund и Valia Ventures. Среди бизнес-ангелов, поддержавших проект, — сооснователи сервиса доставки Caviar Джейсон Ван и Энди Чжан, основатель Nextdoor Пракаш Джанакираман и генеральный директор Windsurf Джефф Ван. Также в числе участников сделки названы Bling Capital, Bridge Ventures, Great Oaks, Operator Stack и Entrepreneur VC.

Snapp разрабатывает ИИ-платформу, которая объединяет спортивную статистику, аналитику в реальном времени и инструменты для принятия решений. Компания ориентируется на две аудитории: профессиональные спортивные команды и болельщиков.

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Для клубов стартап предлагает корпоративную платформу, предназначенную для анализа игровых показателей и подготовки скаутских отчетов. Потребительские приложения Snapp помогают болельщикам формировать виртуальные спортивные команды, оценивать результаты реальных игроков и анализировать спортивную статистику.

По информации самой компании, платформа подключена более чем к 30 источникам спортивных данных и охватывает свыше 100 видов спорта и лиг. Среди интеграций Snapp — ESPN, Yahoo Sports, Sleeper, Kalshi и Polymarket. Приложения компании доступны для iOS и Android.

Потребительскими продуктами Snapp, по данным стартапа, пользуются более 20 тыс. человек. Компания также заявляет, что ее специализированная ИИ-модель показывает результаты на 44% лучше универсальных моделей искусственного интеллекта в задачах спортивной аналитики. Этот показатель основан на собственных тестах Snapp и не является независимой оценкой.

Проект основали Шон Цао, Мин Пак (операционный и финансовый директор), Эндрю Тамура (технический директор) и Алекс Маршалл (директор по ИИ). До запуска Snapp Цао был одним из создателей сервиса доставки Caviar, который в 2014 году приобрела компания Square, впоследствии переименованная в Block. Позднее сервис перешел под контроль DoorDash.

Привлечение инвестиций происходит на фоне растущего интереса к применению искусственного интеллекта в спортивной индустрии. Как отмечает Axios, роль ИИ в профессиональной спортивной аналитике растет одновременно с расширением рынков прогнозов, где спортивные события уже стали крупнейшей категорией торгов.

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