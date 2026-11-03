Российский спортивный фонд (РСФ), который аккумулирует целевые отчисления букмекеров на развитие физкультуры и спорта, в 2026 году заработал более 2,5 млрд руб. на размещении средств под проценты в банке. Об этом рассказали на закрытой встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра спорта Михаила Дегтярева с руководителями спортивных федераций, сообщила «Ведомостям» президент Федерации санного спорта Наталия Гарт.

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По ее словам, доход от размещения средств позволил фонду покрыть собственные хозяйственные расходы и направить еще около 1,5 млрд руб. на развитие школьного спорта и центров раннего развития детей. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев уточнил, что административно-хозяйственные расходы и зарплаты составляют около 2,9% бюджета РСФ.

Главной темой встречи стала эффективность использования средств, которые спортивные федерации получают от фонда. РСФ был создан в 2025 году по поручению президента Владимира Путина, его учредителем выступает Минспорт. До появления организации целевые отчисления букмекеров напрямую поступали федерациям и лигам, а министерство не могло контролировать их распределение, объяснял ранее Дегтярев.

Теперь финансирование проходит через конкурсный отбор: федерации подают заявки, которые оценивают эксперты и утверждает попечительский совет. На встрече Путин призвал обеспечить контроль за расходованием средств, но не допустить избыточной бюрократии. По его словам, деньги должны направляться на поддержку спорта, а не на содержание административного аппарата.

По данным Гарт, 32 олимпийские федерации уже получили из РСФ больше средств, чем за весь прошлый год. Среди них — федерации самбо, гимнастики, танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. При этом, отметила она, фонд должен продолжить оптимизацию управленческих расходов.

Вопрос финансовой дисциплины федераций остается актуальным: не все организации соблюдают требования к использованию средств, отмечали ранее «Ведомости».

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