Американский стартап Aevius, разрабатывающий ИИ-модели для анализа медицинских данных, привлек $22 млн посевных инвестиций. Раунд возглавила инвестиционная компания Insight Partners. О сделке 17 ноября 2026 года сообщил Axios Pro со ссылкой на генерального директора Aevius Роуланда Петтита.

Point Normal, Unsplash

Aevius — спин-аут Mass General Brigham, одной из крупнейших академических медицинских организаций США. Компания разрабатывает технологию, которая помогает извлекать полезную информацию из разрозненных медицинских записей и объединять ее в целостную картину здоровья пациента.

ИИ-модели Aevius анализируют структурированные и неструктурированные медицинские данные из разных источников. Они выявляют взаимосвязи между показателями и учитывают историю пациента, а не только отдельные результаты обследований.

На основе этих данных система формирует обновляемую мультимодальную модель состояния здоровья человека. По мере поступления новой информации она дополняется, позволяя отслеживать изменения состояния пациента и анализировать его медицинскую историю.

Технологию можно использовать для прогнозирования исходов лечения, поиска пациентов со схожими клиническими характеристиками, выявления групп пациентов и мониторинга изменений состояния здоровья с течением времени.

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Aevius ориентируется на три основных сегмента: медицинские организации, страховые компании и фармацевтическую отрасль. Больницы и медицинские центры смогут применять платформу для анализа клинических данных и планирования медицинской помощи. Страховые компании — для более точной оценки потребностей застрахованных. Фармацевтическим и биотехнологическим компаниям разработка может помочь изучать развитие заболеваний, оценивать результаты лечения и подбирать пациентов для клинических исследований.

За стартапом стоит команда с опытом в медицинском ИИ. Aevius основали Роуланд Петтит, Мин Ян (Макс) Лу, Фейсал Махмуд и Лонг Фи Ле. Все четверо ранее входили в команду основателей Modella AI — компании, разрабатывавшей решения на основе искусственного интеллекта для медицины. Позднее ее приобрела фармацевтическая корпорация AstraZeneca.

В Aevius команда намерена применить накопленный опыт для решения более масштабной задачи — превратить большие массивы медицинской информации в данные, пригодные для комплексного анализа и принятия решений.

Привлеченные $22 млн направят на дальнейшую разработку ИИ-моделей и продуктов, расширение инженерной, клинической и коммерческой команд, а также коммерческое внедрение технологии.

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