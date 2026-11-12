Компания Oura, производитель популярных умных колец для мониторинга здоровья, заключила соглашение о покупке американского стартапа Counsel Health за $625 млн наличными. Сделка позволит объединить биометрические данные, которые собирает Oura Ring, с медицинским искусственным интеллектом и консультациями профессиональных врачей.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Counsel Health была основана врачами и исследователями в области искусственного интеллекта. Компания разработала платформу, которая объединяет медицинский ИИ с работой собственных врачей. Пользователи могут начать с общения с ИИ-ассистентом, получить рекомендации по вопросам здоровья, разобраться в результатах анализов или обсудить возможные варианты лечения. Если потребуется помощь специалиста, разговор можно в течение нескольких минут передать врачу Counsel. Все это доступно непосредственно в приложении Oura.

При подготовке рекомендаций ИИ использует подключенные медицинские карты, историю предыдущих обращений, научно обоснованные клинические рекомендации и непрерывные биометрические данные пользователя. Это позволяет учитывать не только отдельные показатели, но и изменения в состоянии организма с течением времени.

Врачи Counsel могут ставить диагнозы, выписывать рецепты и направлять пациентов к профильным специалистам. При этом искусственный интеллект не заменяет медицинских работников, а помогает им анализировать информацию и принимать клинические решения.

В основе платформы Counsel лежит система специализированных ИИ-агентов. Они выполняют разные задачи: собирают медицинский анамнез, находят клинические рекомендации, анализируют медицинские записи и выявляют признаки неотложных состояний. Каждый такой агент проходит оценку безопасности, качества и эффективности, а его работа совершенствуется с учетом обратной связи от врачей.

Для медицинских специалистов компания также разработала Clinician Cockpit — специальный интерфейс на основе ИИ. Он объединяет информацию из медицинской карты пациента и данные о долгосрочных изменениях показателей здоровья, помогая врачу получить более полное представление о состоянии человека.

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Первые результаты совместной работы компаний уже отражаются в отзывах пользователей. Среди участников программы Oura, которые пользовались Counsel, более 90% опрошенных заявили, что данные кольца помогли им получить более качественную медицинскую помощь. Пользователи, обращавшиеся к врачам через платформу, оценили качество обслуживания в среднем на 4,6 балла из 5.

Oura и Counsel планируют развивать совместную платформу в трех направлениях. Первое — профилактическая помощь: непрерывный мониторинг позволит замечать потенциальные изменения в состоянии здоровья и своевременно обращаться за медицинской помощью. Второе — поддержка при острых состояниях, когда пользователям нужны рекомендации врача, консультация или назначение лекарств. Третье — специализированная помощь и сопровождение хронических заболеваний, включая вопросы репродуктивного здоровья, старения и кардиометаболического здоровья.

При этом Counsel продолжит работать с существующими и новыми корпоративными партнерами. Среди них — страховые компании, системы здравоохранения, организации в сфере потребительского здоровья и работодатели. Это позволит расширить доступ к медицинской ИИ-платформе и за пределами аудитории Oura: компания рассчитывает предоставлять услуги миллионам пациентов, которые не обязательно пользуются ее кольцами.

«Oura помогает участникам понять особенности своего организма, а с помощью Counsel они могут принимать меры для улучшения своего здоровья по широкому кругу вопросов: от быстрых вопросов и рецептов до результатов анализов, лечения хронических заболеваний и направлений к специалистам», — отметил генеральный директор Oura Том Хейл.

Основатель и генеральный директор Counsel Health Муту Алагаппан также подчеркнул значение биометрических данных для медицинского ИИ. По его словам, непрерывное наблюдение за показателями организма дает врачам дополнительный объективный контекст и помогает формировать более обоснованные рекомендации.

Покупка Counsel связана и с ростом самого бизнеса Oura. По словам исполнительного председателя компании Дэвида Шумана, более 6 млн пользователей и увеличение выручки на 153% за квартал позволили Oura инвестировать $625 млн в приобретение стартапа. Он также отметил, что сделка расширит потенциальный рынок компании и позволит привлечь новую аудиторию через корпоративных партнеров Counsel.

Финансовые показатели Oura подтверждают динамику роста. За четвертый квартал, завершившийся 30 сентября 2026 года, выручка компании составила $533 млн — на 153% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA достигла $87 млн, что соответствует 16% выручки. По итогам 2026 финансового года выручка Oura составила около $1,75 млрд, увеличившись на 92% за год. Эти результаты пока являются предварительными и неаудированными.

Для Oura приобретение Counsel означает расширение бизнеса за пределы производства носимых устройств. Компания объединяет мониторинг биометрических показателей, медицинский искусственный интеллект и консультации врачей в одной экосистеме. В перспективе такая модель позволит пользователям не только следить за изменениями в организме, но и получать медицинскую помощь с учетом данных, которые собирает их устройство.

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