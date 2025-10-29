Американский стартап BusinessLoansUSA запустил платформу на основе искусственного интеллекта, которая связывает предпринимателей напрямую с частными кредиторами. Процесс получения финансирования, который раньше занимал недели, теперь сокращен до нескольких минут, сообщает пресс-служба компании.

Freepik

Традиционно владельцы малого бизнеса заполняли длинные формы, предоставляли многолетнюю финансовую историю и ожидали ручной проверки кредитных специалистов. Многие получали отказ из-за жестких требований к кредитному рейтингу или отсутствия залога.

Новая платформа работает иначе. Ответив на несколько вопросов, предприниматели могут увидеть варианты частного финансирования объемом до $5 млн мгновенно. Сервис принимает компании из всех отраслей США с ежемесячной выручкой от $15 тыс. Для проверки достаточно загрузить последние четыре банковских выписки — искусственный интеллект мгновенно анализирует показатели и подтверждает возможность финансирования.

«Старая система кредитования создавалась для другого времени. Наш ИИ мгновенно оценивает ключевые бизнес-показатели и связывает владельцев компаний с частными кредиторами, которые могут выдать средства за часы, а не недели», — отметила представитель BusinessLoansUSA Лидия Джен.

Читайте также ИИ-стартапы впервые могут забрать более половины всех венчурных инвестиций за год

Система анализирует данные в режиме реального времени: денежный поток, стабильность доходов, потенциал роста — вместо того чтобы полагаться только на кредитный рейтинг или залог. После заполнения короткой онлайн-формы ИИ создает персонализированный профиль финансирования и определяет наиболее подходящих кредиторов. Многие пользователи получают предварительное одобрение в тот же день.

Аналитики прогнозируют резкий рост рынка частного финансирования в США в ближайшие годы благодаря тому, что ИИ и автоматизация устраняют барьеры между кредиторами и малым бизнесом. В BusinessLoansUSA со ссылкой на отраслевые отчеты заявляют, что альтернативные и частные источники капитала могут составить более 50% нового финансирования бизнеса к 2028 году за счет спроса на скорость, гибкость и меньшие кредитные ограничения.